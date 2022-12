Traumbaum- und Wunschsterneprojekt in Oftersheim: „Riesige Welle der Solidarität“

„Erneut sind wir begeistert von der riesigen Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft, die unsere Traumbaum- und Wunschsterneaktion auch in dieser Adventszeit ausgelöst hat“, bilanzierten nun Renate Wohlfahrt und Inge Oetzel vom gleichnamigen Haushaltswarengeschäft in der Mannheimer Straße am Ende des mehrwöchigen Oftersheimer Projekts. Beschenkt wurden die Jugendlichen des Kinderheimes St.

...