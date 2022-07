Ursula und Peter Zemler dürfen an diesem Donnerstag in Oftersheim das Fest der Goldenen Hochzeit begehen. Die standesamtliche Eheschließung fand am 21. Juli 1972 in Schwetzingen statt. Einen Tag später stand das Paar vor dem Traualtar in der Kirche St. Pankratius.

Peter Zemler wurde 1942 in Roßwald im Sudetenland geboren. Im Mai 1945 kam die Vertriebenenfamilie nach Oftersheim, wo er

...