Vielseitig: Die evangelische Kirche an Ostern in Oftersheim

Oftersheim. Die kirchlichen Angebote rund um das Osterfest waren in allen Gemeinden im Einzugsgebiet dieser Zeitung vielseitig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es kann immer nur ein Bruchteil von dem gedruckt werden, was den Gläubigen an Gottesdiensten angeboten wurde. In Oftersheim beispielsweise lud die evangelische Gemeinde mit Pfarrer Tobias Habicht an Gründonnerstag zu einem Gottesdienst mit Tischabendmahl ein.

Pfarrer Simon Layer feierte mit der Gemeinde an Karfreitag einen Gottesdienst mit Abendmahl und am Ostersonntag einen mit Abendmahl und Osterfeuer, das vor der Kirche entzündet wurde, sowie einen Festgottesdienst.

Anmeldung Newsletter "Topthemen am Abend"