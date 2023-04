Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Aktion der Ökumene an Ostermontag (mit Fotostrecke) Mit Jesus durch Feld und Flur: Emmausgang in Oftersheim

Der Emmausgang ist eine Tradition, die in Süddeutschland beheimatet ist. In Anlehnung an das Lukasevangelium ging es mit Pfarrer Tobias Habicht und Diakon Michael Barth-Rabbel in Oftersheim durch Feld und Flur.