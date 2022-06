283 Seiten Plankstadt

Plankstadt. Premiere für das Jubiläumsbuch mit den Grundschulen: Am Samstag, 2. Juli, um 13 Uhr im Festzelt in der Gänsweid wird das neue Werk über Plankstadt vorgestellt. Das Team der Bücherei freut sich, am Familientag zum großen Jubiläumsfest der Gemeinde ein Jubiläumsbuch präsentieren zu dürfen.

„1250 Jahre – Plankstadt feiert Jubiläum“, heißt das 283 Seiten umfassende Werk, das die Bücherei gemeinsam mit der Humboldt-Grundschule sowie der Friedrichschule auf den Weg gebracht hat. Alle Kinder der beiden Schulen haben sich darin verwirklicht und sich im Herbst 2021 künstlerisch mit ihrem Heimatort beschäftigt. Zur großen Buchpräsentation im Festzelt sind alle Eltern, Großeltern, Lehrerinnen und Lehrer, alle Kinder und alle Interessierten herzlich eingeladen.

Stefan Gebert, Moderator bei Radio Regenbogen 2, wird das Buch auf der Bühne vorstellen und mit den Kindern kleine Interviews führen. Das Buch kann für 15 Euro erworben werden. Erstmals am 2. Juli. zg