Als Kaplan in Plankstadt

Plankstadt. Nach schwerer Krankheit verstarb Pfarrer G.R. Fritz Ullmer am 2. April im Alter von 84 Jahren in Heidelberg. Geboren am 7. Juli 1937 wurde er am 11. Juni 1961 in Freiburg zum Priester geweiht und war von 1961 bis 1964 Kaplan als jüngster Priester der Erzdiözese in der Pfarrei St. Nikolaus in Plankstadt. Er betreute im Team mit Pfarrer Ludwig Bender die Plankstadter Katholiken – auch in der Übergangszeit 1962 nach dem Tod von Pfarrer Heinrich Grimm.

1964 erfolgte seine Versetzung nach Tauberbischofsheim – junge Kapläne kamen damals viel rum! Vom Madonnenländchen aus wurde er 1970 Pfarrer an St. Elisabeth in Mannheim-Gartenstadt, bevor er 1980 als Stadtpfarrer und Dekan wieder nach Tauberbischofheim zurückkehrte. Als Dekan war er dort Nachfolger des Plankstadters Paul Kauß und auch sein Nachfolger als Tauberbischofsheimer Dekan, Pfarrer Werner Florian, kam aus Plankstadt.

1992 wechselte Ullmer in die Bachgemeinden Laudenbach-Hemsbach-Sulzbach der Kirchengemeinde Hemsbach und wurde 1998 Dekan des Dekanats Heidelberg-Weinheim. Seinen Ruhestand verbrachte er sehr aktiv ab 2007 in seiner Heimat Heidelberg-Rohrbach, wo er als Subsidiar gerne in der Seelsorge aushalf und mehrere Altenheime seelsorglich betreute.

Fritz Ullmer war stets ein fleißiger „Arbeiter im Weinberg des Herrn“, der immer nah bei den Menschen war. Der „Pfarrer mit dem Motorroller“ bereiste damit fast ganz Europa und hatte beste Kontakte zu Pfarreien in Peru, dem Partnerland der Erzdiözese Freiburg. Über seine Reisen und seine Predigtgedanken verfasste er mehrere Bücher. Bis zuletzt hielt er regen Kontakt zu alten Freunden – auch nach Plankstadt.