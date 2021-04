Plankstadt. Am vergangenen Dienstag konnte ein Mann seinen 90. Geburtstag begehen, der in Plankstadt geboren, aber weit über die Grenzen seines Heimatortes hinaus bekanntgeworden ist: Dr. Lothar Gaa wurde am 30. März 1931 in Plankstadt geboren und lebt in Schwetzingen, wo er 1960 seine florierende Rechtsanwaltskanzlei eröffnete.

Weitaus bekannter wurde er aber als Politiker: als Vorsitzender der Jungen Union, danach im kommunalen Bereich als Stadtrat in Schwetzingen, dann als Landtagsabgeordneter der CDU und schließlich als Präsident des Landtags von Baden Württemberg. Für seine politischen und gesellschaftlichen Verdienste wurde er mit dem Großen Bundesverdienstkreuz und dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Im Juni 2008 veröffentlichte er seine Autobiografie mit dem Titel „Abgeordneter für alle“, in der er seinen politischen Werdegang ebenso wie wichtige Aspekte seines Lebens außerhalb der Politik schildert.

Dr. Lothar Gaa bei der Veröffentlichung seiner Autobiografie 2008. © Fischer

Außer seiner Heimat liebt er die Berge und bis ins Alter fand er im Urlaub Erholung bei Wanderungen im Alpenraum. Sein großes musikalisches Talent führte ihn schon in jungen Jahren an die Orgel, für die er eine gediegene kirchenmusikalische Ausbildung genoss. Seit dem 1. Advent 1948 – vor über 70 Jahren – saß er am Spieltisch der Orgel in seiner Heimatkirche St. Nikolaus in Plankstadt.

Talent an Kinder vererbt

Aber auch in St. Kilian in Oftersheim und im Caritas-Altenzentrum Sancta Maria bereicherte er durch sein Orgelspiel die Gottesdienste. Die Geistlichen kamen und gingen – Dr. Gaa spielte die Orgel.

In der Nachkriegszeit machte er auch zur Finanzierung seines Studiums Tanzmusik zusammen mit seinem Mit-Plänkschter Schlagzeuger Adolf Berlinghof, den Ochse-Buwe und anderen Musikern aus Plankstadt und der Region.

Das musikalische Talent konnte er seinen Kindern weitervererben, denn beide sind auch begeisterte Organisten geworden: Seine Tochter Birgitta, die als Richterin in München lebt, und sein Sohn Meinhard, der die Tradition der väterlichen Kanzlei fortführt.

Mit seiner Gattin Gertrud, geborene Hemmerich, ist er seit 1959 verheiratet. Und sie war es, die ihm bei seinen vielfältigen und zeitaufwendigen Aufgaben daheim immer den Rücken frei gehalten hat.

