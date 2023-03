Aufnahme in Bedarfsplan ein wichtiger Schritt

Region. „Der Ausbau des Radnetzes geht voran. Baden-Württemberg gilt mittlerweile als Vorbild bei der Radverkehrsförderung“, freut der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Andre Baumann. Der Wahlkreis Schwetzingen profitiere von dem am Dienstag vorgestellten Bedarfsplan für Radwege an Bundes- und Landesstraßen sowie vom Förderprogramm für kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur. Unter anderem finden sich die Radschnellverbindungen von Schwetzingen über Plankstadt und Eppelheim nach Heidelberg und von Mannheim über Schwetzingen und Oftersheim nach Walldorf darin.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mit dem Neu- und Ausbau dieser Radwege wird sich die Infrastruktur im Wahlkreis Schwetzingen deutlich verbessern“, betont Baumann in seiner Stellungnahme zum Bedarfsplan. „Radfahren ist Klimaschutz und gesund. Klar ist: Wenn wir wollen, dass die Menschen mehr radeln, brauchen wir ein möglichst lückenloses Netzgut ausgebauter Wege. Die Radverkehrsförderung spielt eine entscheidende Rolle für die Verkehrswende. Baden-Württemberg möchte Wegbereiter einer nachhaltigen Mobilität werden. Ziel ist es, den Radverkehrsanteil bis 2030 auf 20 Prozent zu verdoppeln. Wir wollen, dass auch der Weg zum Arbeitsplatz immer häufiger mit dem Rad zurückgelegt wird. Pendeln mit dem Rad soll schnell und sicher sein“, so der Grünen-Politiker, der übrigens selbst fast ausschließlich versucht, auf dem Rad unterwegs zu sein.

Gerade in dieser schwierigen Phase stelle das Landesprogramm zur Radverkehrsinfrastrukturförderung gleichzeitig auch ein wichtiges Konjunkturprogramm dar. „Es bietet viele Chancen insbesondere auch für die mittelständische regionale Bauwirtschaft“, so Baumann.

Mehr zum Thema Baden-Württemberg Land will bis 2040 rund 2000 Kilometer neue Radwege bauen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schwetzingen Im Einsatz für die Mundart Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bürgersprechstunde Baumann: Geothermie ist nicht gleich Geothermie Mehr erfahren

Der erste umfassende Bedarfsplan dieser Art enthält alle wichtigen Neu- und Ausbaustrecken an Radwegen in Baulast des Bundes und des Landes bis 2040 und schafft damit Klarheit für den Radwegebau durch das Land in den kommenden Jahren. Nach demBedarfsplan sollen rund 2000 Kilometer neue Radwege an Bundes- und Landesstraßen in Baden-Württemberg mit einem Finanzierungsvolumen von insgesamt 1,65 Milliarden Euro gebaut werden.

Das Gesamtinvestitionsvolumen der kommunalen Förderung im Bereich Rad- und Fußverkehr umfasst 839 Millionen Euro zwischen 2023 und 2027, das Land Baden-Württemberg steuert circa 350 Millionen Euro bei.