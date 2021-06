Er ist nicht nur für Capri-Sun, sondern auch für die Stadt Eppelheim von großer Bedeutung: Ehrenbürger Dr. Hans-Peter Wild wird an diesem Mittwoch 80 Jahre alt. Am 16. Juni 1941 wurde er als Sohn des Unternehmerpaares Rudolf und Leonie Wild geboren und wuchs in der Kurpfalz auf.

Nach dem bestandenen Abitur begann er in Heidelberg Jura zu studieren und legte schließlich das

...