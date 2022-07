Cris Cosmo und Tobi Nessel bringen gute Laune

Plankstadt. Cris Cosmo und sein Drummer Tobi Nessel sind am Freitag, 29. Juli, ab 20 Uhr endlich wieder live auf der Bühne zu erleben. Ob „In Mannheim weint man zweimal“, „Wach auf“ oder „Musik für die Bewegung“– wenn Cris Cosmo am Mikro steht, Gitarre spielt und Tobi Nessel dazu die Drums bearbeitet, kann man nicht anders, als aufzustehen, zu tanzen, zu hören, zu singen und einfach mal fröhlich mitten im Leben zu sein, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Freitagabend ab 20 Uhr spielen die Musiker im Weldegarten in der Plankstadter Brauereistraße 1 und haben ihre mitreißend energetischen und positiven Songs im Gepäck. Der Eintritt ist an diesem Abend frei.

Das Cosmos große Leidenschaft die Bühne ist, merkt man sofort. Er schafft es augenblicklich, das Publikum zu begeistern und in seinen Bann zu ziehen. Der Sänger hat eine Mission: Er will Freude, Inspiration, Motivation und Interaktion zu den Menschen bringen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Weldegarten „Summer Jam“ in Plankstadt startet mit „Summer Sands“ und „Athi Rocks“ Mehr erfahren Plankstadt "Welde Summer Jams": Sound aus Brasilien im Plankstadter Weldegarten Mehr erfahren Welde Summer Jams Sommer, Sonne und brasilianisches Lebensgefühl bei Welde in Plankstadt Mehr erfahren

Und das schafft er gemeinsam mit Tobi Nessel bestens: mit reflektierten, witzig-punktgenauen Texten, treibenden Rhythmen, mit spontanen Freestyles und schlichtweg unwiderstehlichem Charme. „Diese Party im Weldegarten in Plankstadt sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen“, betonen die Veranstalter.

Als Straßenmusikant unterwegs

Seinen Künstlernamen hat Cris Cosmo in Südamerika erhalten, als er als Straßenmusikant um die Welt zog. Und weil der Name so gut zu ihm passt, hat er ihn behalten. Aus dieser Reisezeit hat er eine Menge musikalischer Eindrücke mitgenommen und so den faszinierenden Cosmo-Cocktail aus handgemachtem Pop mit Reggae und Hop-Hop entwickelt.

Mit den zweiten Welde Summer Jams vom 22. bis 30. Juli bringt der Weldegarten erneut viel Livemusik, Genuss und gute Laune nach Plankstadt. An zwei Wochenenden präsentiert Weldegarten-Gastwirt Ben Huckele Musik, DJs und eine Live-Bierprobe am Donnerstagabend, dazu gibt es natürlich auch kulinarischen Genuss vom frisch gezapftem Gerstensaft bis zur hausgemachten Limonade und vom Grillsteak bis zum Salat. zg

Info: Mehr Infos gibt’s unter www.weldegarten.de