Sommer, Sonne und brasilianisches Lebensgefühl bei Welde in Plankstadt

Plankstadt. Das Duo „Summer Sands“ bringt den brasilianischen Sound aus Rio de Janeiro nach Plankstadt und eröffnet damit an diesem Freitag, 22. Juli, um 18 Uhr die Welde Summer Jams im Weldegarten in der Brauereistraße 1. Um 20.30 Uhr folgt „Athi Rocks!“. Eintrittskarten für die beiden Auftritte gibt es online und an der Abendkasse.

Rio de Janeiro wird von vielen Menschen mit Sommer, Sonne und Strand verbunden – und ist die Heimat von Clara Valente und Gui Gautreaux von „Summer Sands“. An diesem Freitagabend spielt das brasilianische Duo Top-40- und lateinamerikanische Hits sowie brasilianische Evergreens in einem modernen Mix aus Samba, Afrobeat, Pop und Elektoronica. „Chillen, tanzen, den Feierabend so richtig genießen“, laden die Organisatoren der Welde Summer Jams zum Veranstaltungsauftakt in die Brauereistraße ein.

Ab 20.30 Uhr kommen die Lokalmatadoren von „Athi Rocks!“ auf die Bühne. Party, Beats und heiße Rhythmen sind dann angesagt.

Welde Summer Jams in Plankstadt: Kulinarische Genüsse

Mit den zweiten Welde Summer Jams, die bis Samstag, 30. Juli für Stimmung sorgen sollen, bringt der Weldegarten erneut viel Livemusik, Genuss und gute Laune nach Plankstadt. An zwei Wochenenden präsentiert Gastwirt Ben Huckele Livemusik, DJs und eine Livebierprobe, dazu gibt es auch kulinarischen Genuss vom frisch gezapften Gerstensaft bis zur hausgemachten Limonade und vom Grillsteak bis zum Salat. Am Freitag, 29. Juli, ist der Eintritt frei, ansonsten können Tickets online auf www.weldegarten.de oder an der Abendkasse erworben werden.