Diese Angebote gibt es für Senioren in Plankstadt

Plankstadt. Kino-Mittwoch, Beratungen, gemütliche Kaffeestunde – für Plankstadter Senioren wird in der Gemeinde einiges geboten. Die Senioreninitiative Plankstadt (SIP) lockt mit vielen Aktivitäten, um das Leben der Senioren abwechslungsreich und unterstützend zu gestalten. Während der Pandemie lag in diesem Bereich vieles auf Eis, gehörten die älteren Mitbürger doch zur besonders gefährdeten Gruppe der Bevölkerung. Jetzt bietet die Initiative viele Aktivitäten aus den Zeiten vor Corona wieder an.

Der monatliche Kino-Tag erfreut sich beispielsweise großer Beliebtheit. Das Seniorenkino findet neuerdings im „neuen“ Trausaal im Rathaus statt, wie Martina Ahnepol, die im Rathaus unter anderem für die Seniorenarbeit zuständig ist, berichtet.

Dort ermögliche die neue Technik eine bessere Ton- und Bildqualität. Aufgrund der multiplen Nutzung des Raumes wird auf Speisen oder Getränke allerdings verzichtet. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 15. März, ab 14.30 Uhr.

Bei diesem Kino-Mittwoch erwartet die Besucher eine Komödie. Nein, das Altwerden hat nicht nur schöne Seiten. Dass altersbedingte Schwächen hier als komische Elemente eingesetzt werden, ohne dass die Figuren ihrer Würde und Ernsthaftigkeit beraubt würden, das ist eine der größten Qualitäten von Dustin Hoffmans Regie-Erstling. Der Film ist aber keineswegs nur als verdienter Seniorenfilm, der in die Filmlexika eingehen sollte, zu sehen, sondern eine perfekt inszenierte Komödie für Menschen jeden Alters. Der Ort des Geschehens ist eine Senioren-Residenz für pensionierte Opernsänger. Die unterschiedlichen Charakter und das Zwischenmenschliche sorgen für vielerlei Turbulenzen. Um welchen Film es sich genau handelt, wird noch nicht verraten und bleibt bis Mittwoch eine Überraschung.

Die nächsten Termine sind dann jeweils mittwochs, 19. April, 24. Mai, 21. Juni und 19. Juli. Der Einlass ist immer ab 14.30 Uhr, der Film startet um 15 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig – wer möchte, kann einfach vorbeikommen.

Senioreninitiative in Plankstadt: Vorsorgevollmacht beglaubigen

Ein wichtiges Thema im Alter ist die Vorsorgevollmacht. Mit dieser kann eine Vertrauensperson beauftragt werden, stellvertretend für den Betroffenen zu handeln, zu entscheiden – zum Beispiel über den Einzug ins Pflegeheim – und Verträge abzuschließen. Sie ist wichtig, weil Ehepartner oder Kinder nicht automatisch mitbestimmen können, und gilt außerdem nur, wenn der Betroffene die Dinge nicht mehr selbst bewältigen kann.

Wer seine Vorsorgevollmacht beglaubigen lassen möchte, erhält dafür einen Termin beim Leiter der Betreuungsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises, Tillmann Schönig. Die nächste Beglaubigungssprechstunde ist am Donnerstag, 16. März, zwischen 13 und 16 Uhr im Bürgeramt. Interessierte melden sich telefonisch unter 06202/20 06 53 im Rathaus oder wenden sich per E-Mail an senioren@plankstadt.de. Formulare sind im Rathaus erhältlich. Je Unterschrift kostet die Amtshandlung 10 Euro – Personalausweise sollten nicht vergessen werden.

Außerdem bietet Dieter Karau von der Senioreninitiative am Dienstag, 21. März, und am Montag, 24. April, wieder Beratungen an. Um vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 06202/1 20 28 wird gebeten.

Darüber hinaus gibt es das Seniorencafé, das alle 14 Tage für gute Unterhaltung und gemütliche Stunden sorgt. Die Ehrenamtlichen Roswitha Kolb und Annelore Schuhmacher laden zur Kaffeestunde Senioren in den Ratssaal des Gemeindezentrums ein. Jeweils donnerstags – die nächsten Termine sind am 20. April, 4. Mai, 25. Mai, 15. Juni und 29. Juni – um 14.30 Uhr steht dann der Austausch im Vordergrund. In der Regel trifft man sich zur Kaffeestunde. Es gibt jedoch auch besondere Anlässe wie das Gänseessen oder eine Weihnachtsfeier. Möglich sind auch Unterhaltungsangebote, um den Nachmittag abwechslungsreicher zu gestalten. Am wichtigsten bleibt den Damen aber der verbale Austausch. Die Gemeinde unterstützt dieses Angebot finanziell und es dürfen sich gerne auch neue Teilnehmende im Rathaus melden. Die Organisatorinnen nehmen dann den Kontakt auf. Die Anmeldung ist wichtig, damit Kaffee und Kuchen für alle reichen.

Die Initiative sucht außerdem Unterstützer, die gerne bei der Seniorenarbeit mitwirken möchten. Wer Interesse hat, ist zur Monatssitzung am Dienstag, 28. März, eingeladen. Die Sitzungen sind immer am letzten Dienstag des Monats um 11 Uhr im Raum Argenta des Rathauses geplant.