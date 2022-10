Ein Stück Kulturgut

Wenn man die Erzählungen darüber hört, wie es vor 40 Jahren in der Eishalle zuging, stellt man fest, dass vieles sich kaum verändert hat. Nach wie vor ist das Icehouse vor allem samstagabends ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche und sonst auch für Familien. Ich selbst war als Teenager oft mit meinen Freunden zur Eisdisko in der Halle – hier habe ich das Schlittschuhfahren gelernt. Ich erinnere mich noch gut daran, dass eine damalige Freundin den DJ gut fand und deshalb beinahe mehr Zeit auf der Tribüne verbrachte als auf dem Eis. Das Icehouse ist eben ein echtes Stück Kulturgut, in dem Generationen ihre Jugend verbracht haben. Und natürlich ist die Halle auch für die Sportler der Eppel-heimer Eisbären ein wichtiger und prägender Ort. Künftig hoffe ich darauf, dass auch im Sommer wieder mehr Events wie Konzerte in der Halle stattfinden.

