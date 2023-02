Während in einigen umliegenden Gemeinden Beschwerden wegen der Hinterlassenschaften von Hunden an der Tagesordnung zu sein scheinen, stellt Plankstadts Kämmerei den örtlichen Haltern ein gutes Zeugnis aus. Viele nehmen ihre Vierbeiner auch außerhalb der Gemarkung an die Leine, obwohl dies nicht in der Gemeindesatzung niederge-schrieben ist.