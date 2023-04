In Eppelheim ist schnelles Internet im Anmarsch

Eppelheim. Die Zukunft heißt Glasfaser – und die hat vor Kurzem in Eppelheim begonnen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. In Kürze schon können rund 8000 Haushalte und Unternehmen das Glasfasernetz der Telekom nutzen. Bürgermeisterin Patricia Rebmann traf sich mit Vertretern der Telekom, der Planungsfirma Fibernet Experts Deutschland GmbH sowie Mitarbeitern der ausführenden Firma Libra in der Hermann-Wittmann-Straße zum Spatenstich für den Ausbau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Endlich geht’s los“, zeigte sich die Bürgermeisterin erleichtert. „Für die Stadt ist das fast wie ein Wunder, denn beim Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar, in dem alle Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises zusammengeschlossen sind, stehen wir auf der Prioritätenliste ziemlich weit hinten.“

Doch jahrelanges Warten kam für sie nicht in Frage. Deshalb wurde sie selbst tätig und nahm Kontakt mit weiteren Anbietern auf. Schließlich sichert das neue Netz die Zukunftsfähigkeit als Wohn- und Wirtschaftsstandort Eppelheim. „Glasfaser ist die Schlüsseltechnologie für unsere digitale Gesellschaft und in spätestens zehn Jahren unerlässlich“, hebt Patrcia Rebmann die Bedeutung von schnellen Internetverbindungen hervor. In der Telekom hat Patricia Rebmann nun einen zuverlässigen Partner gefunden.

Konstruktive Kooperation mit der Stadt Eppelheim wird gelobt

Auch Bonny Ottinger, Telekom-Regionalmanagerin für den Infrastrukturvertrieb, lobte bei dem Termin die konstruktive Kooperation mit der Stadt: „Die Zusammenarbeit ist genial. Das macht einfach Spaß.“ Victor Baerbach, Projektleiter von Fibernet Experts Deutschland, versprach eine so geringe Beeinträchtigung wie möglich für die Bürger während der Maßnahme im Stadtgebiet.

Beim Ausbau arbeiten die Stadt Eppelheim und die Telekom eng zusammen. Transparenz und professionelles Baustellenmanagement sind dabei oberstes Gebot, heißt es. Um die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, wird in einzelnen Bauabschnitten vorgegangen. Die Telekom baut Anschlüsse mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Unternehmen können außerdem Geschäftskundentarife bis 100 Gigabit pro Sekunde buchen. Bis Juli 2024 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die ersten Anschlüsse werden schon in wenigen Wochen bereitstehen.

Mehr zum Thema Geschäftsleben Telekom startet Ausbau von Glasfaser in Eppelheim Mehr erfahren Freiwillige Feuerwehr Eppelheimer Feuerwehrkommandant erhält Ehrenring zum Abschied Mehr erfahren

„Wer sich in diesem Jahr für einen Glasfaser-Anschluss entscheidet, bekommt ihn kostenfrei“, sagt Bonny Ottinger. Die Immobilie kann auch später noch angeschlossen werden. Das muss aber aus der eigenen Tasche gezahlt werden und kostet dann 799,95 Euro.

Ein Info-Truck kommt von Dienstag bis Samstag, 25. bis 29. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr nach Eppelheim. Am Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag steht er auf dem Wasserturmplatz, am Mittwoch vor dem Rathaus. Dann können Interessierte Fragen stellen. -

Mehr Infos zur Verfügbarkeit und den Tarifen gibt‘s hier.