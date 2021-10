Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Geschäftsleben - Produkte aus Plankstadt werden deutschlandweit in eigenen Läden verkauft / Präsenz in Innenstadtlage zeigen / Auswirkungen der Pandemie spürbar Klar Seifen aus Plankstadt öffnet in fünf Großstädten

Im Heidelberger Geschäft bietet Klar Seifen seine Produkte an. © Klar Seifen