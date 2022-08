Ministerium fördert komplexe Rhythmen

Plankstadt. Die Jazz-Rock-Band „Sameka“ mit Sitz in Plankstadt wird mit 24 000 Euro aus dem Förderprogramm „Perspektive Pop“ des Landes Baden-Württemberg unterstützt. Das teilte das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg am Dienstag mit. Ziel von „Perspektive Pop“ ist die Förderung der Livemusikszene im Land, die durch Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie stark gelitten hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Band „Sameka“ wurde 2019 vom Bassisten Simon Zauels gegründet. Die Band verortet ihre Musik zwischen Jazz-Rock und Fusion mit orientalischen Einlagen. Charakteristisch für die Ausnahmemusiker sind unter anderem die komplexen Rhythmen und der große Raum für Improvisationen. Dr. Andre Baumann gratuliert Daniel Buch (Bariton-, Sopransaxophon und Aerophon), Antoine Spranger (Piano), Tobias Frohnhöfer (Drums), Patrick Baumann (E-Gitarre) und Simon Zauels (E-Bass) zur Förderung, die diesmal bereits in die zweite Runde geht. Die Musiker von „Sameka“ finanzieren davon ihr Album und einen Videodreh. „Ich freue mich sehr, dass mit ,Sameka’ eine Band aus meinem Wahlkreis gefördert wird“, sagt Baumann als Landtagsabgeordneter der Grünen aus dem Wahlkreis Schwetzingen.

Perspektive Pop „Perspektive Pop“ ist ein Pandemie-Hilfsprogramm für die Musikszene. Mit rund 1,2 Millionen Euro sollten bereits 2021 Anreize gesetzt werden, um die Live-musikszene für alle Genres der Populären Musik durch neue künstlerische Impulse weiterzuentwickeln, Akteure und Spielorte zu stärken sowie neue Locations zu erschließen. Das Land unterstützte im vergangenen Jahr 38 Musik- und Veranstaltungsprojekte von professionellen Musikern und Newcomern, aber auch von Veranstaltern und Spielstätten in allen Regionen des Landes. 2022 wurden mehr als zwei Millionen Euro an 49 Projekte ausgeschüttet. mgw

Dieses Mal sind es weitere rund zwei Millionen Euro an Corona-Hilfen, die an 49 Projekte von Musikschaffern und Eventveranstaltern ausgezahlt werden. Insgesamt gingen 200 Projektanträge beim Ministerium ein. „Ich freue mich vor allem, dass mit der Förderung Bands nicht nur in den großen Städten angesprochen werden“, so Baumann, denn Kulturförderung sei überall gleich wichtig. „Die Musikszene hat sich nämlich noch längst nicht von den letzten Jahren der Pandemie erholt.“

Mehr zum Thema Delvanis-Brände „Baumann soll Fachaufsicht wahrnehmen“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Das Porträt Auf den Spuren des Jazz: Popakademie-Student und Nachwuchspreisträger Ilja Ruf Mehr erfahren

Das findet auch Kulturstaatssekretärin und Landtagsabgeordnete Petra Olschowski: „Unser Programm ‚Perspektive Pop‘ soll den Aktiven in der Livemusikszene Mut machen, neue künstlerische Impulse zu wagen. Dafür stärken wir weiterhin die Akteure sowie Locations im Land“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst. zg