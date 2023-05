Neubürgerempfang und Klimaschutz in Kombination

Plankstadt. Die Gemeinde Plankstadt nimmt erneut am bundesweiten Stadtradeln-Wettbewerb teil. Im Vorjahr wurden durch sechs Teams 20 061 Kilometer im Verlauf der Aktion des Klimabündnisses erradelt und dadurch drei Tonnen Kohlendioxid eingespart.

Plankstadts Ziel ist es, dieses Jahr noch mehr Bürger dazu zu motivieren, für alltägliche Fahrten auf das Rad umzusteigen. Die Auftaktveranstaltung bildet am Sonntag, 7. Mai, der Neubürgerempfang. Die geladenen Gäste sind per Fahrrad mit Bürgermeister Nils Drescher unterwegs, um ihren neuen Heimatort zu erkunden, „wobei immer wieder Stopps eingelegt werden, um das eine oder andere zu erläutern“, schreibt die Verwaltung. Die Kilometer werden direkt gezählt.

Beim Stadtradeln sollen gemeinschaftlich Kilometer gesammelt werden, CO2 vermieden und gleichzeitig an frischer Luft etwas für die Gesundheit getan werden, sei es auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Anmelden können sich Interessierte für ein „Offenes Team“ in Plankstadt, in einer anderen bereits bestehenden Gruppe oder einem eigenen Team mit individueller Namensgebung.

App zur Erfassung

Zwei Smartphone-Apps stehen den Stadtradlern dabei zur Verfügung: Mit „RADar!“ kann auf Mängel und gefährliche Stellen an Radwegen aufmerksam gemacht werden, mit der Stadtradeln-App zurückgelegte Strecken via GPS erfasst, aufgenommen und direkt ans Team übermittelt werden. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.stadtradeln.de/plankstadt