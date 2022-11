Plankstadt: Letzter Tag der Spendenaktion für Schwetzinger Tafelladen

Plankstadt. Der Schwetzinger Tafelladen „Appel + Ei“ benötigt dringend Spenden für die steigende Zahl der Kunden. Inzwischen kaufen bei der Tafel Schwetzingen fast 2000 Menschen regelmäßig ein. Vor einem Jahr waren es noch 1200. Die Tafel Schwetzingen ist ein Projekt des Caritasverbands und des Diakonischen Werkes des Rhein-Neckar-Kreises.

Gesammelt werden haltbare Lebensmittel (wie beispielsweise Obst- und Gemüsekonserven, Eintöpfe, Suppen, Zucker, Mehl, Reis, Nudel, Milch, Saft, Öl, Marmelade) und alle Arten an Hygieneartikel. Die gespendeten Lebensmittel werden im Tafelladen angeboten und dort von Menschen mit geringem Einkommen für kleines Geld erworben werden können.

Für den Einkauf im Tafelladen benötigen die Kunden eine offizielle Einkaufsberechtigung in Form einer Kundenkarte. Diese wird ausgestellt, wenn die Bedürftigkeit der jeweiligen Person anhand von Einkommensnachweisen (beispielsweise ALG-II, Rentenbescheid oder Lohnnachweis) festgestellt wird.

Die Sammlung dauert noch bis zum Mittwoch, 30. November, und findet im Grund 1 bei Familie Schneider (Telefonnummer 06202/4 09 76 91) in Plankstadt statt. Kisten sind in der Hauseinfahrt aufgestellt, in die Sachspenden eingelegt werden können. Die Abgabe der Spenden kann damit kontaktlos erfolgen. Die SPD Plankstadt hofft auf eine rege Spendenbeteiligung, um den Tafelladen zu unterstützen.