Rummel auf dem Festplatz bei der Plankstadter Kerwe

Plankstadt. Am Wochenende verwandelt sich der Festplatz in einen bunten Rummel – dann nach zwei Jahren Pandemie findet in diesem Jahr wieder eine Kerwe statt. Von Samstag, 15. Oktober, bis Dienstag, 18. Oktober, öffnet das Volksfest in Plankstadt seine Türen.

Die Eröffnung mit Fassbieranstich ist am Samstag, 15. Oktober, ab 15 Uhr auf dem Festplatz. Die Kerweschlumbel vom Plankstadter Carneval-Club Blau-Weiß (PCC) hat dann ihren ersten großen Auftritt. Das teilt die Gemeinde mit und lädt alle Interessierten ein. Autoscooter, Karussell, Flieger, Süßes und viel mehr machen den Festplatz für die Kerwetage zur Erlebnismeile.

Der „Kurpfälzer“ und die „Langos-Frau“ bieten ihre Waren an und für die Jüngsten wird es Fahrgeschäfte geben. Beerdigt wird die Kerweschlumbel schließlich am Dienstag, 18. Oktober, um 18 Uhr am Festplatz beziehungsweise in der Gänsweid.

Der Aufbau des Kerweplatzes findet bereits ab Mittwoch, 12. Oktober, statt. In dieser Zeit ist der Festplatz nicht als Parkplatz nutzbar. Der Wochenmarkt am Donnerstag, 13. Oktober, findet auf dem bekannten Bereich des Festplatzes statt. caz