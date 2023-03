So war das Frühlingsfest beim Sozialverband VdK in Plankstadt

Plankstadt. Geselligkeit steht beim Plankstadter Ortsverband des Sozialverbandes VdK im Mittelpunkt. Viele Mitglieder und Gäste genossen beim Frühlingsfest einen netten Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und einem abwechslungsreichen Programm und nutzen die Zeit, um sich miteinander auszutauschen.

Der Vorsitzende Helmut Gaa begrüßte im „Eviva“ neben den Gästen auch Musiker Heinz Tippl, Gemeinderätin Ulrike Breitenbücher, Kreisverbandsehrenmitglied Erika Gaa und Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Waldecker. Mit frühlingshaften Liedern stimmte Heinz Tippl auf die bunte Jahreszeit ein. Passend dazu gab es Blumengrüße für die Mitglieder, die der Ortsverband anlässlich des Jubeljahres 2022, als der Verband sein 75-jähriges Bestehen feierte, besorgt hatte.

Viele Mitglieder wirkten am Programm des Nachmittags mit, so trug beispielsweise Sabina Schmitt ein Gedicht zum Überlegen, „Die Geschichte von den drei Sieben“, vor. Erika Treiber gab „Schöner Frühling, komm doch wieder“ zum Besten und „Sieben zauberhafte Fakten über den wichtigsten Menschen in unserem Leben“ – die Mutter – nannte Carola Schönmann-Lock. Marianne Köhl unterhielt außerdem mit einem Gedicht von Wilhelm Busch.

Helmut Gaa stellte im Anschluss das Jahresprogramm vor. Als Nächstes steht am Samstag, 29. April, ein Ausflug nach Pforzheim an. Der geplante Mehrtagesausflug musste darüber hinaus mangels Beteiligung abgesagt werden. „Heinz Tippl, unser Musikus, hat aber ein Wunschkonzert geplant“, verriet Gaa. Er dankte abschließend allen für die Unterstützung. caz