Heini Berlinghof hält seit 60 Jahren die Treue

Ketsch. Deutschland ist ein reiches Land mit einer florierenden Wirtschaft. Gleichzeitig wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer. Das muss sich ändern – das findet der Sozialverband VdK und setzt sich für soziale Gerechtigkeit und eine gerechtere Sozialpolitik ein – und das schon seit mehr als 70 Jahren. Bundesweit sind 2,1 Millionen Mitglieder organisiert. Der Kreisverband Mannheim unterteilt sich in 34 Ortsverbände und Ketsch gehört dazu.

Willi Dörr ist der Vorsitzende in der Enderlegemeinde und begrüßte zur jüngsten Jahreshauptversammlung 43 Mitglieder. Auch der Kreisvorsitzende Helmut Gaa war gekommen. Nach Bericht mit Rückblick und dem Dank an die Mitglieder konnten diese sich davon überzeugen, dass monetär alles in Ordnung ist. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Die Geehrten Für 60 Jahre Mitgliedschaft: Heini Berlinghof 25 Jahre: Hans-Peter Lainer, Anita Obring, Helga Schaumkel, Ralf Schweiger und Ernst-Joachim Breunig 10 Jahre: Roland Warnemann, Petra Tremmel-Zahn, Claudia Rosinus, Jochen Rebmann, Rosa Niemann, Thomas Leiberich, Helene Konrad, Kurt König, Klaus Keilbach, Thomas Jung, Peter Hoyer, Rosemarie Haugs, Doris Borzilze, Rolf Gebhardt, Matthias Phillips, Miroslav Dzijan, Otto Dinies, Maria Bursitzky, Christian Bursitzky, Jörg Bergmann, Otmar Bauer. mab

Für langjährige Treue wurden insgesamt 28 Mitglieder ausgezeichnet. Darunter befand sich Heini Berlinghof, der schon seit 60 Jahren dem Sozialverband angehört. Helmut Gaa überreichte die Urkunden.

Die Ketscher VdKler pflegen gute Verbindungen zum Reilinger Pendant, sodass am Sonntag, 28. Mai, eine gemeinsame Radtour in Planung ist. Treffpunkt in Ketsch ist der Marktplatz, ehe es alsbald zum Mittagsessen ins „Waldschlössle“ nach Oftersheim geht.

Ebenso in Vorbereitung befindet sich eine Rundfahrt mit der Straßenbahn am Samstag, 16. September . Es geht mit der Nostalgiestraßenbahn nach Mannheim, Heidelberg und Weinheim – die Fahrt im Salonwagen wird sicher viele Teilnehmer anziehen.

Außerdem ist eine Ausfahrt am Samstag, 9. Dezember, geplant. Dann soll es zum Weihnachtsmarkt nach St. Wendel gehen. Anmelden kann man sich bei Manuela Stübe, Telefon 06202/6 32 64, oder bei Angelika Rössler, Telefon 06202/60 80 71. mab