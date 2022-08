Turnen ist die große Leidenschaft der Plankstadterin Laura Doll

Plankstadt. Das Turnen ist von klein auf ihre große Leidenschaft. Angefangen hat alles im Alter von etwa drei Jahren beim Eltern-Kind-Turnen. Mit sechs Jahren ist sie dann zum Gerätturnen gewechselt: Laura Doll ist seit vielen Jahren bei der Turnabteilung der TSG Eintracht engagiert. Bereits mit 15 Jahren hat sie als Trainerin angefangen.

Jeden Dienstag und Freitag ist sie seitdem mit bis zu 25 jungen Tunerinnen in der Halle der Humboldtschule zugange und trainiert mit ihnen für anstehende Wettkämpfe. In Kleingruppen wird sich nach dem Aufbau der Geräte meist zuerst aufgewärmt. Auch Dehnen und Kraftaufbau stehen während der zweieinhalb Stunden auf der Tagesordnung. An den Geräten lernen und wiederholen die Sportlerinnen dann verschiedene Übungen und studieren Küren ein.

Gemeinsam mit ihrer Schwester Katrin Ohlhauser ist Laura Doll die Hauptverantwortliche fürs Gerätturnen. Die meisten Kinder und Jugendlichen kommen dabei aus Plankstadt, einige auch aus umliegenden Kommunen. Los geht’s bei den Gerätturnerinnen schon ab sechs Jahren, die Ältesten sind derzeit 16 Jahre alt. Ihren Übungsleiterschein hat die heute 29-Jährige schon mit 18 Jahren absolviert und damit die „Trainerlizenz“ erworben.

Laura Doll turnt aber auch selbst noch aktiv – allerdings nicht bei der TSG Eintracht, sondern in Heidelberg-Kirchheim. „Es gibt leider nicht viele Damengruppen in diesem Bereich“, weiß Doll. So hat auch die TSG Eintracht keine Damenturngruppe. Mit ihrer Mannschaft bei der SG Kirchheim geht sie jedoch regelmäßig auf Wettkämpfe. Aber nicht nur als Teilnehmerin oder Trainerin ist sie dort zu finden, sondern auch als Kampfrichterin. Gemeinsam mit anderen ausgebildeten Richtern bewertet sie dann die Turnküren der Teilnehmerinnen.

Bei Laura Doll vergeht kaum ein Tag ohne Turnen – es ist für sie ein Ausgleich zu ihrem Beruf als Physikerin. Zusätzlich ist die Sportlerin bei der TSG Eintracht in der Abteilungsleitung aktiv. Als Oberturnwartin geht sie auf die Turngausitzungen und vertritt dort den Verein.

„Ich helfe gerne im Verein mit“

Außerdem hilft sie gern bei Festen, ist bei Übungsleitersitzungen dabei und „bei allem, was sonst noch so anfällt“. Montags trainiert sie außerdem die Freizeitturner der TSG. „Da können Erwachsene zum Spaß mitturnen und ihre Kraft, Fitness und Beweglichkeit trainieren“, erzählt sie uns. Da geht es dann mal nicht um Wettkämpfe, sondern einfach um die Freude an der Bewegung. Die Freizeitturner seien eine lockere Truppe, bei der jeder individuell mitmachen könne. Laura Doll sorgt dann – wenn das gewünscht wird – für Hilfestellung, gibt Tipps oder macht auf Wunsch ein Zirkeltraining mit den Sportlern.

„Am Turnen reizvoll finde ich, dass man so viele verschiedene Sachen lernen kann“, erklärt die 29-Jährige im Gespräch. Am liebsten turne sie auf dem Schwebebalken. Das ist neben dem Sprung, dem Stufenbarren und der Kür auf dem Boden eines von vier Elementen im Turnen. Mit Kindern zu arbeiten mache ihr dabei den größten Spaß – „vor allem, weil man die Fortschritte und die Entwicklung der Mädchen so gut sehen kann“.

Info: Interessierte am Turnen können sich per E-Mail an mail@tsg-eintracht.de wenden.