Reinert: Es werden viele Emotionen im Spiel sein

2.633 Tage. Oder sieben Jahre, zwei Monate und 15 Tage – so lange liegt das letzte Kreisliga-Spiel der SG Oftersheim zurück. Damals, am 31. Mai 2015, gab es eine 1:3-Niederlage beim MFC 08 Lindenhof. Die Oftersheimer mussten den Gang in die A-Klasse antreten, nicht wissend, dass die Rückkehr in die Kreisliga so lange dauern würde. Der Lokalrivale TSG Eintracht Plankstadt feierte indes damals

...