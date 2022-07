Wandern und Wandeln – besondere Gottesdienste in Plankstadt

Plankstadt. Die 1250-Jahr-Feier Plankstadts bescherte der evangelischen Kirchengemeinde neben dem von der Gemeinde organisierten Fest auch eine außergewöhnliche Gottesdienstreihe anlässlich des Jubiläums, „darunter einen mitreißenden ökumenischen Gottesdienst im Festzelt“, wie es aus dem Pfarramt heißt.

Nun wurden die Gottesdienstbesucher mit Pfarrerin Christiane Banse auf Wanderschaft zu den verschiedenen Gottesdienstorten in Plankstadt geschickt. Los ging es in der katholischen Kirche St. Nikolaus, in der sich die evangelischen Gemeindemitglieder zusammen mit einigen katholischen Gläubigen versammelt hatten.

Ein Haus voll Glorie

Passend zu diesem Ort stand im Mittelpunkt der Betrachtung das Lied „Ein Haus voll Glorie“. Dieses Lied ist in der katholischen Kirche sehr populär. Es beschreibt nicht nur das feste Haus der Kirche, sondern thematisiert ebenso den Wandel, dem sich die Menschen stellen müssen.

Gestärkt mit einem irischen Reisesegen machte sich das wandernde Gottesvolk auf zur evangelischen Kirche. Hier stand das bekannte Lied „Befiehl du deine Wege“ von Paul Gerhardt an zentraler Stelle – sowohl im Gemeindegesang als auch bei einer Textbetrachtung. Getröstet und gestärkt durch die Zuversicht, die das Lied transportiert, wanderte die Gemeinde weiter zur Friedhofskapelle.

Neues Format mit Zukunft

„Jesu, geh voran“ war nun das Thema des Spaziergangs. Dieses Lied wurde früher gerne bei Lebensübergängen wie der Konfirmation oder einer Hochzeit gesungen. Dichter ist Ludwig Nikolaus Graf von Zinzendorf, ein unkonventioneller, hoch intelligenter Mensch, der in späteren Jahren als Missionar rastlos tätig war und auch die Herrnhuter Brüdergemeinde gründete.

Beim Abschied nach dem Spaziergangsgottesdienst waren sich alle einig, dass dieses neue, andersartige Gottesdienstformat mit dem „wandelnden Gottesvolk“ sehr gelungen war. Der Dank der Pfarrerin galt daher nicht nur den Mitwirkenden, sondern ebenso auch Andreas Kistner, der mit dem Bürgerbus ein Angebot für den Transport zwischen den Orten stellte.

„Das Caritas-Altenzentrum mit seiner Kapelle, die auch ein wichtiger Gottesdienstort ist, wurde bei der Planung dieses Wandergottesdienstes nicht vergessen, sondern praktische Gründe ließen den Besuch nicht zu, weil sich alle Besucher hätten testen lassen müssen“, bedauerten die Organisatoren bereits im Vorfeld des Spaziergangs. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Aber der Wandergottesdienst spendete Kraft und Zuversicht.“ zg