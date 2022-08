770 Nennungen fürs Turnier

Reilingen. Der Reiterverein veranstaltet sein Turnier von Freitag, 2. September, bis Sonntag, 4. September. Gerade noch feierte er den Europameistertitel von Ciara Schubert und steckt nun mitten in den letzten Vorbereitungen für das anstehende Turnier. Das weitläufige Gelände am Sandweg bietet zwar viel Platz für Besucher und Teilnehmer, aber benötigt eben auch viel Pflege.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So wird bereits seit Wochen fleißig Unkraut beseitigt und werden die Flächen rund um die Reitplätze gemäht. Bis zum Turnier ist das Gelände dann nicht mehr wieder zu erkennen. Die wohl größten Veränderungen sind in der Reithalle zu sehen, um hier bis zu 3000 Besucher im Laufe des Wochenendes zu bewirten, werden der Reitboden ausgelegt, Biergarnituren aufgestellt und ein Kaffeebereich mit Kuchentheke eingerichtet. Wo sonst die Pferde mit ihren Reitern die Halle betreten, entsteht die Getränkeausgabe und hinter den Kulissen braucht es gleich drei Kühlwagen, um alle Vorräte fürs Wochenende zu kühlen.

Zu diesen Vorräten wird sich am Turniersamstag und -sonntag neben den Zutaten, die für die bekannte Reilinger Küche benötigt werden, auch Gyros gesellen, das es in diesem Jahr seit langer Zeit mal wieder auf die Speisekarte geschafft hat.

Mehr zum Thema Reiterverein Reiterverein Reilingen bereitet Turnier vor: Schattige Plätze für die Zuschauer Mehr erfahren Pferdesport Ciara Schubert fährt zu Gold Mehr erfahren

Aber auch aus sportlicher Sicht hat der Verein einiges zu bieten. Dressur- und Springprüfungen bis Klasse M stehen auf dem Programm. Der Startschuss für das Turnier fällt am Freitag um 11 Uhr auf dem Dressurviereck, der erste Springreiter geht um 14.30 Uhr in den Parcours.

Am Samstag geht es auf beiden Turnierplätzen um 8.30 Uhr los, das abschließende Springen startet am Samstag um 17 Uhr. Das erste Paar am Sonntag reitet um 8 Uhr ins Viereck, auf dem Springplatz fällt der Startschuss etwas später um 9 Uhr. Die abschließende M-Dressur am Sonntag wird um 14.30 Uhr gestartet und das abschließende M-Springen mit Stechen um 15 Uhr. Die detaillierte Zeiteinteilung findet sich auf der Homepage des Reitervereins.

Das Nennungsergebnis verspricht mit 770 Nennungen eine Menge Pferdesport auf dem Gelände und der Verein kann das gesamte Wochenende für die eigenen Mitglieder, die zahlreiche am Start sind, die Daumen drücken.

Die beiden Turnierleiter Ralf Müller und Sebastian Klein lassen es sich ebenfalls nicht nehmen auf heimischem Boden zu starten. Entsprechend ihrer Turnierzuständigkeiten startet Sebastian Klein in der Dressur und ist Ralf Müller im Springen am Start. msk