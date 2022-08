Reiterverein Reilingen bereitet Turnier vor: Schattige Plätze für die Zuschauer

Reilingen. Nachdem der Reiterverein im vergangenen Jahr, bedingt durch Corona, an zwei Wochenenden hintereinander einen Turniermarathon veranstaltete, geht es in diesem wieder zu den traditionellen Turnierterminen zurück.

Nach dem Fahrturnier im Mai folgt nun das Reitturnier. Es findet von Freitag, 2. September, bis Sonntag, 4. September, auf der Anlage am Sandweg statt. Für alle Reitsportbegeisterten werden Dressur- und Springprüfungen bis Klasse M geboten und die Kleinsten und somit der Reiternachwuchs, darf in Führzügel- und Reiterwettbewerben sein Können unter Beweis stellen und erste Turnierluft schnuppern.

Auch kulinarisch ist für alle etwas geboten. Das Küchenteam freut sich, wieder zahlreiche Teilnehmer und Besucher zu bewirten und bietet die beliebte traditionelle Reilinger Küche sowie für alle Naschkatzen eine reich bestückte Kuchentheke.

Neben Sport und gutem Essen hat der Verein noch eine Neuerung im Angebot. Unter den Birken wurden mit bestem Blick auf den Springplatz neue Lieblingsplätze geschaffen. Neben der im Frühjahr fertiggestellten Terrasse gibt es nun noch mehr Platz, um das Turniergeschehen bequem im Schatten der Bäume zu verfolgen.

Doch bis die Besucher und Teilnehmer den Ausblick genießen können, sind noch einige Arbeiten auf dem weitläufigen Gelände am Sandweg zu erledigen, diese wurden in den vergangenen Wochen jedoch zur Nebensache und in dem geselligen Beisammensein im Anschluss an die Arbeitsdienste war ein Thema stets präsent: der Tod von Herbert Dörfer.

Lange Jahre war Herbert Dörfer Vorsitzender des Vereins. Er brachte den Fahrsport nach Reilingen und war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Er war bis zuletzt aktiv ins Vereinsleben eingebunden und verstarb plötzlich und völlig unerwartet. msk