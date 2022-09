Ehrung am 70. Geburtstag: In der Aula der Schiller-Schule präsentiert Sabine Petzold mit ihrem Mann Dr. Reinhard Petzold (2. v. r.) die Bürgermedaille in Gold mit Urkunde, die ihr Bürgermeister Stefan Weisbrod (l.) nach der Laudatio durch seinen Vorgänger Walter Klein (r.) verliehen hat.

© Lenhardt