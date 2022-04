Bürgerpark renovieren

Reilingen. Die Jugendlichen in der Gemeinde sind erstmals dazu aufgerufen, eine eigene politische Vertretung zu wählen. Am Samstag, 7. Mai, können die Mädchen und Jungen zwischen 13 und 19 Jahren entscheiden, welchen neun der zehn möglichen Kandidaten sie ihre Stimme geben wollen. Wir stellen die Kandidaten im Vorfeld der Jugendgemeinderatswahl kurz vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vanessa Greif ist 16 Jahre alt und besucht derzeit die 11. Klasse der Markus-Schule in Altlußheim. In ihrer Freizeit spielt sie im CVJM-Flö-tenensemble Sopran- und Tenorflöte, ab und an auch Altsaxophon oder Querflöte. „Neben meinen musikalischen Freizeitbeschäftigungen engagiere ich mich ehrenamtlich in der Gemeinde als Konfi-Teamerin des aktuellen Konfi-Jahrgangs 2021/2022“, erzählt die 16-Jährige, die seit 2015 immer beim „Dreck-weg-Tag“ der Gemeinde dabei ist. Zudem leitet Greif freitags die fröhliche Kinderstunde beim CVJM.

2 Bilder © Greif

Warum willst du in den Jugendgemeinderat?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vanessa Greif: Ich lebe schon mein Leben lang in Reilingen und habe hier sehr viele schöne Erinnerungen gesammelt. Durch einen Umzug innerorts habe ich sehr viele neue Orte entdeckt und viele Freunde gefunden. Ich finde es sehr toll, die Möglichkeit zu haben, als Jugendliche Entscheidungen mitbestimmen zu können und so das Leben in der Gemeinde für uns Jugendliche mitzugestalten. Ich möchte deshalb diese Chance ergreifen und meine Ideen mit in die Gemeinde einbringen.

Welches Projekt liegt dir am Herzen?

Greif: Ich habe mir drei Projekte überlegt, die ich in meiner Amtszeit in Angriff nehmen möchte. Reilingen hat sehr viele schöne Orte, aber wenige Sitzmöglichkeiten. Darum möchte ich mich für überdachte Sitzmöglichkeiten einsetzen, wobei die gesamte Gemeinde profitiert. Die gemeinsam betrachteten Sonnenuntergänge werden für uns alle schöne Erinnerungen und Momente sein. Da ich mich für euch Jugendliche einsetze, würde ich mich freuen, auch eure Ideen und Wünsche für die Gestaltung Reilingens kennenzulernen. Mein Gedanke dabei ist es, sich einmal im Monat auf unserem neugebauten Jugendplatz zu treffen und uns dort auszutauschen. Ein weiteres Projekt, welches mir wirklich sehr am Herzen liegt, ist der Bürgerpark. Dieser Spielplatz wird von Jugendlichen kaum benutzt, weswegen ich diesen gerne – vielleicht sogar mit eurer Hilfe – renovieren möchte. Meine Ideen für die Renovierung des Bürgerparks reichen von einer kleinen Skaterrampe bis hin zu Fußballtoren auf dem Rasen und einem besseren Volleyballfeld. Ich freue mich hier über jede helfende Hand! Solltet ihr noch Ideen oder Vorschläge haben, um diesen Spielplatz wieder zum Leben zu erwecken oder sonstige Ideen haben, freue ich mich, von diesen zu hören.

Wo muss die Gemeinde mehr für die Jugendlichen tun?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Greif: Ich bin sehr dankbar, das Privileg zu haben, mich in die Entscheidungen der Gemeinde einbringen zu können. Unsere Gemeinde will unseren Jugendplatz mit Internet ausstatten, da es heute nicht mehr wirklich ohne die Online-Welt geht. Dies ist ein toller Bonus für uns. Meiner Meinung nach ist unsere Gemeinde für uns Jugendliche perfekt und es gibt nur noch ein paar Feinschliffe, die der Jugendgemeinderat mit einbringen kann. Bild: Greif