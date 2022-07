Reilinger Kindertag e.V. sammelt mit „Café Ahrtal“ Spenden für Fluthilfe

Reilingen. Am Donnerstag, 14. Juli, jährt sich erstmals die Flutkatastrophe im Ahrtal, bei der tausende Häuser verwüstet wurden und etliche Menschen ihr Leben verloren. Der Schock im ganzen Land saß unfassbar tief, was sich jedoch schnell zu großer Anteilnahme und Spendenbereitschaft seitens der deutschen Bürger wandelte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch der Verein „Reilinger Kindertag“ hält seit Oktober 2021 Kontakt zu der Fluthilfe Ahrtal und war am 15. April vor Ort und übergab einen Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro. Das Engagement des Reilinger Vereins um Vorsitzende Petra Heiler nahm nun am Samstag seinen Fortgang: Mit dem „Café Ahrtal“ rund um die Fritz-Mannherz-Hallen sammelte der Kindertag weitere Hilfsmittel für die gebeutelte Region. Der Verein wurde bereits 2014 von Petra Heiler gegründet und veranstaltete vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie jährlich ein Charity-Event in Zusammenarbeit mit anderen ortsansässigen Vereinen.

Die Wächterinnen über das Kuchenbuffet: Birgit Wetterauer (v.l.), Heide Pöschel, Andrea Siegel-Back und Kirsten Bangert mit ihren Schätzen. © Wolfgang Schwindtner

Der „6. Reilinger Kindertag“ wurde jedoch in diesem Jahr zum „Café Ahrtal“ umgestaltet, was Heiler wie folgt beschreibt: „Normalerweise haben wir den Kindertag immer mit vielen Aktionen und anderen Reilinger Vereinen gestaltet. Der Erlös kam immer den teilnehmenden Vereinen und deren Jugendarbeit zugute. In diesem Jahr haben wir einen ,Kindertag Light’ und die Aktionen sind kleiner gehalten und ohne Beteiligung anderer Vereine, die zur momentan einfach selbst viele Veranstaltungen haben.“

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Die Lage im Ahrtal und Swisttal Ahrschipper sind noch immer für Flutopfer im Einsatz Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fluthilfe Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in Sinzig Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Technischer Ausschuss Blitzer soll für Ruhe in Reilingen sorgen Mehr erfahren

Jugendgemeinderat vor Ort

Trotzdem sollten die Fritz-Mannherz-Hallen am Samstag ein Anlaufpunkt für Familien sein: Beim Kinderschminken durften sich die Kleinen ihrer Lieblingsmotive auf die Haut malen lassen und hatten sichtlich Spaß dabei. Direkt daneben, vor dem Eingang zur Mehrzweckhalle betreute der Reilinger Jugendgemeinderat ein ganz besonderes Projekt. Ein großes, weißes Banner wurde von den Kindern mit Hilfe der Jugendlichen bunt bemalt.

Verschiedenste Motive in den schillerndsten Farben zierten bereits früh am Nachmittag die Bannerfläche. Was mit dem Banner passieren wird, schilderte Anthea Reeb vom Jugendgemeinderat: „Das Banner wird dann an ein Jugendzentrum im Ahrtal gespendet. Wir hoffen, dass wir den Jugendlichen dort eine Freude bereiten können und wollen so auch unsere Solidarität ausdrücken.“

Emily, Jule und Isabell kreieren ein Ahrtalbanner, das dann einem Jugendzentrum in der betroffenen Region gespendet wird. © Wolfgang Schwindtner

Während die Kleinen vor dem Eingang kreativ beschäftigt waren, gab es im Foyer der Mannherz-Hallen einen reichhaltigen Kuchenverkauf, dessen Erlös ebenfalls für die Fluthilfe Ahrtal vorgesehen ist. Petra Heiler lobt hierbei ihre ehrenamtlichen Mitstreiter: „Die Idee für den Kuchenverkauf kam von unserem Mitglied Heide Pöschel, die auch tatkräftig bei der Organisation geholfen hat. Das Schöne ist, dass alle an einem Strang ziehen, ob Vereinsmitglied oder nicht, die Hilfsbereitschaft ist einfach überwältigend.“

Persönliche Übergabe

Zur Übergabe des Banners und der Spendenerlöse plane man wieder selbst ins Ahrtal zu fahren und eventuell komme sogar ein Vertreter des Jugendgemeinderats mit, so Heiler weiter.

Als Anerkennung seitens der Gemeinde kam noch Bürgermeister Stefan Weißbrod vorbei, bedankte sich für das Engagement und übergab Heiler einen schönen Blumenstrauß. Auch wenn der 6. Reilinger Kindertag nur in einer abgespeckten Version stattfand, war er ein voller Erfolg und wird den Menschen im Ahrtal auf ihrem Weg zurück in die Normalität helfen.