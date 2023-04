Deutsche Weinprinzessin Saskia Teucke bei Verköstigung in Reilingen

Reilingen. Eine spannende Auswahl von Weinen stellte die 73. Deutsche Weinprinzessin Saskia Teucke den Gästen der Weinprobe der Reilinger Freien Wähler in der Bürgerbegegnungsstätte charmant, unterhaltsam und kenntnisreich vor.

Erneut hatten sich die FW-Verantwortlichen entschieden, Weine eines ausgesuchten Weingutes aus der Pfalz zu kredenzen. Das Weingut Schwindt aus Weissenheim am Sand war ein Glücksgriff, zumal Weinprinzessin Saskia auch dieses Weingut ihres Heimatortes hoheitlich vertreten hat.

Weinliebhaber kommen in Reilingen auf ihre Kosten

Winzer Michael Schwindt ließ es sich auch nicht nehmen, seinen Einstand auf der Reilinger Gemarkung mit einem „Schwindts Secco weiß“ zu geben. Bei der Degustation konnten die vorgestellten Weine von Weiß, Rosé bis Rot unterschiedlicher nicht sein. Komplexitität, Vielschichtigkeit und erkennbare Noten oder Aromen zeigten die Stärken der Weine und sollten sich dem Weinliebhaber erschließen.

So trafen die gehobenen Weißweine aus der Pfalz mit dem Grünen Veltliner und Pinot Grigio Grauburgunder auf die laut Winzer „Besonderen Dry White Biest und Red Lips“. Welcher Geschmackseindruck dem einzelnen Gast aber am meisten überzeugt hat, blieb letztendlich dem persönlichen Gaumen überlassen. In der Menge sorgte jede einzelne Probe natürlich auch für einen außerordentlich stimmungsvollen Abend.

Ebenfalls neu in Reilingen unterhielt der „total entschleunigte Pfälzer Musiker Yo Allerdann“ alias Alex Lützke musikalisch das Publikum. Obwohl er sich selbst als „Gemütlichsten Musiker der Zunft“ vorstellte, hob er dann so ganz nebenbei mit dem Lied „Ich hab den Farbfilm vergessen“ mal eben die Stimmung.

Weinlieblichkeit Saskia Teucke gibt Tipps für die ideale Weinprobe

„Bloß kein Weißbrot“, sondern nur Graubrot wurde auf Vorgabe der Weinlieblichkeit zur Verköstigung gereicht. Der Zugriff auf die im Anschluss aufgetragenen „kleinen Köstlichkeiten“ war dann natürlich riesig. Feigen-, Quark- oder Käsedipp begeisterten genauso wie der herzhafte Schwartenmagen-Salat, Schmalz und Leberwurst sowie Knoblauchbutter nach Harzer Rezept als Grundlage für den weiteren Abend.

Die FW-Organisatoren Patricia Faber, Sabine Petzold und Michael Lauer freuten sich sehr über die gelungene Veranstaltung des FW-Ortsverbandes. Sie dankten allen fleißigen beteiligten Mitgliedern, die zum Erfolg vor und hinter den Kulissen beigetragen haben.

Ein besonderer Dank der Freien Wähler ging an Felix Schröder, der alle Gäste mit seinem kostenlosen Shuttleservice wohlbehalten nach Hause brachte.