Launige Worte und edle Tropfen

Reilingen. „Regen lässt das Gras wachsen, Wein das Gespräch“ – mit diesem schwedischen Sprichwort begann der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm (CDU) am Tag der Deutschen Einheit seine politische Weinprobe bei der CDU Reilingen, mit welcher der Parlamentarier ein weiteres politisches Format anbietet, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

„Wein ist Kultur, sorgt für Geselligkeit und ist ein Türöffner für gute Gespräche, aber nur wer Theodor Heuss folgt, der sagte: Wer Wein trinkt, betet, wer Wein säuft, sündigt“, sagte Sturm unter dem Lachen der rund 50 Gäste.

Bei der Weinprobe in der Scheune von Karl Sternberger in der Hauptstraße wurden insgesamt vier Weine verkostet, ein Grauburgunder, ein Auxerrois, ein Spätburgunder und ein Rotwein Cuvée.

Andreas Sturm sprach über die Deutsche Einheit und führte aus, dass Frieden maßgeblich mit sozialem Frieden und Wohlstand zusammenhänge.

Anschließend las der CDU-Politiker aus dem Buch „Traubenweise: Warum die Wahrheit im Wein liegt“, dem Wein-Buch des Landtagsvizepräsidenten Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, welches zahlreiche Anekdoten bereithält. Reinhart hatte zahlreiche Funktionen im Parlament inne und kann als ehemaliger Minister, CDU-Fraktionsvorsitzender und Bevollmächtigter des Landes beim Bund auf zahlreiche Erfahrungen zurückgreifen, die er in seinem Buch verarbeitete.

Motor der Wirtschaft

Beispielsweise wurde der ehemalige Ministerpräsident Lothar Späth in den USA gefragt, wo Baden-Württemberg seine Exportstärke herhabe. Späth antwortete zum Verblüffen, dass dies am Wein liege. Auf die Nachfrage, wie dies sein könne, da Baden-Württemberg wenig Wein exportiere, antwortete er, dass die Baden-Württemberger ihren Wein so gerne selbst trinken und sie möglichst gute Ideen haben müssen, um ihre Erfindungen und Produktionsgüter in alle Welt zu verkaufen, um sich ihren eigenen Wein leisten zu können.

Was die Gäste Sturms und der CDU Reilingen mit Staatsgästen von Bundespräsident Steinmeier und Besuchern der DFB-VIP-Lounge gemeinsam haben, erfuhren sie ganz zum Schluss: Sie kamen ebenfalls in den Genuss eines besonderen Rotweins, der aus Bruchsal stammt.

Der CDU-Gemeindeverband freute sich abschließend darüber, dass so viele Gäste gekommen waren: „Die nächste Weinprobe mit Andreas Sturm ist bereits in Planung.“ Für diese und die folgenden politischen Weinproben von Andreas Sturm wird kein Teilnahmebeitrag erhoben, sondern um eine Spende gebeten, die am Ende des Jahres dem Kinderschutzbund zugutekommen. zg