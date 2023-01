Für Jens Pflaum wird es wohl mit eine der kürzesten Sitzungen in seinen bald 20 Jahren am Reilinger Ratstisch. Auf jeden Fall war es seine letzte: Der FDP-Gemeinderat hatte im Dezember sein Ausscheiden beantragt, das vom Gemeinderat am Montag einstimmig gebilligt wurde.

Als Grund für sein Ausscheiden hatte Pflaum in seinem Antrag sein Alter genannt. Nach der im Land geltenden

