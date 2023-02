Erweiterung sichert den Standort von Rewe in Reilingen

Reilingen. Zusammen mit der Verabschiedung des Haushaltsplans für das laufende Jahr stand in der jüngsten Ratssitzung der Wirtschaftsplan der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft (KWG) auf der Tagesordnung. Ein Plan, der nicht wie die der Eigenbetriebe zusammen mit dem Haushalt verabschiedet werden kann, da der Rat in seiner Eigenschaft als Gesellschafterversammlung der KWG entscheiden muss.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Erfolgsplan der KWG weist bei einem Volumen von rund 900 000 Euro einen Fehlbetrag von 48 000 Euro aus – im Vorjahr waren es nur 25 000 Euro, die negativ zu Buche schlugen. Hierfür, nachdem in den Jahren zuvor seit 2014 stets hohe sechsstellige Gewinne ausgewiesen wurden, sind wohl in erster Linie interne Verrechnung mit der Gemeinde verantwortlich. Beispielsweise hat der Rat für das Rathausgrundstück einen neuen Erbpachtvertrag mit der KWG geschlossen und dabei den Pachtzins deutlich erhöht.

228 000 Euro sind für den Unterhalt baulicher Anlagen eingeplant, insbesondere für die Einzelsanierung von Bädern und Leitungen in der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft Alter Rottweg.

Mehr zum Thema Geschäftsleben Nettomarkt in Brühl nach Umbau offiziell eingeweiht Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Haushaltsverabschiedung Für Gemeinderat Reilingen ist Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses größte Aufgabe Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Entwurfsplanung Gemeinderat Reilingen: Ausbau der Ziegelstraße nimmt Gestalt an Mehr erfahren

Im Liquiditätsplan sind noch 400 000 Euro für die Umsetzung des Brandschutzkonzepts im Rathaus eingestellt, auch wenn die zweite Fluchttreppe wohl doch nicht kommt. Weitere 50 000 Euro sind als Planungsrate für Neubau und Sanierung der Gebäude Hockenheimer Straße 59 und Graf-Zeppelin-Straße 18 vorgesehen. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist in der Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 gut vier Millionen Euro eingestellt.

Die größte Investition in diesem Wirtschaftsjahr liegt bei 1,7 Millionen Euro – so viel wird die Erweiterung des Lebensmittelmarktes in der Ortsmitte kosten. Finanziert wird die Investition mit einer Kreditermächtigung aus dem Vorjahr, die ins laufende übertragen wird.

Die Maßnahme, wie auch der KWG-Wirtschaftsplan, wurden vom Rat einstimmig gebilligt. Peter Kneis (CDU) freute sich, dass die Gemeinde noch einen Vollsortimenter im Ort hat und bezeichnete die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum als dringliche Aufgabe angesichts der steigenden Preise auf dem Wohnungsmarkt.

Sieben Monate Bauzeit in Reilingen

Wie Bürgermeister Stefan Weisbrod betonnte, wird der Markt um eine Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern erweitert. Baubeginn wird am 11. April sein, die Arbeiten sollen sich über sieben Monate erstrecken und nur im Spätjahr wird der Markt für einige Wochen geschlossen werden müssen.

„Wir sind aber trotz der Baumaßnahmen weiter zu den gewohnten Öffnungszeiten für unsere Kundinnen und Kunden da und haben geöffnet“, erklärt Nicole Trautwein, die den Markt als selbstständige Kauffrau führt, zu dem Umbau. Sie freut sich, dass es losgeht, obwohl sie weiß, dass die geplanten baulichen und technischen Veränderungen immer wieder Einschränkungen mit sich bringen werden. Aber sie ist sicher: „Alle werden über das Ergebnis begeistert sein!“ Nach der Wiedereröffnung will sich der Markt nicht nur heller und übersichtlicher präsentieren, sondern kann auch mit einer deutlich erweiterten Verkaufsfläche punkten. „Zu unseren 1150 Quadratmetern gewinnen wir 400 hinzu, sodass wir unser Produktangebot künftig noch erweitern können“, erklärt Trautwein. Insbesondere das Sortiment an regionalen Lebensmitteln möchte die Kauffrau weiter ausbauen. Auch neue Ernährungstrends sollen mehr Raum bekommen.

„Wir feilen ständig am Sortiment und werden den Umbau nutzen, um in allen Warengruppen noch mehr auf die Kundenwünsche einzugehen“, kündigt die Unternehmerin an, die mit der Vergrößerung weitere Arbeitsplätze schafft. Schon länger auf der Wunschliste stand beispielsweise ein zweiter Leergutautomat. Mit dem Umbau ist für das Gerät endlich Platz.

Auch Nachhaltigkeit spielt beim Umbau eine entscheidende Rolle. Die neuen Kühlmöbel sind verglast, um einen unnötigen Kälteaustritt zu vermeiden. „Damit sparen wir rund 40 Prozent der Energie im Vergleich zu herkömmlichen Geräten“, zeigt Trautwein auf. LED-Lampen zur Beleuchtung ersetzen die alten Stromfresser. Darüber hinaus soll die Filiale der Bäckerei Görtz umgebaut werden und gemütliche Sitzgelegenheiten erhalten.