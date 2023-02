Fasching im "Haus der kleinen Hasen" Reilingen: Kinderschminken und Luftballonparty

Reilingen. Am Schmutzigen Donnerstag wurde im Haus der kleinen Hasen mit guter Stimmung der Fasching so richtig willkommen geheißen. Mit bunten Kostümen kamen die Kinder in die Tagesstätte um unter ihrem Motto „Zauberwald“ gemeinsam zu feiern. In einer Abstimmung hatten sich die Kinder vor einigen Wochen für dieses Thema entschieden und passend dazu ihre Gruppenräume dekoriert. So stand einer fröhlichen Faschingsparty am Donnerstag nichts mehr im Wege.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch der Tag sollte für die Kinder nicht nur durch ihre Verkleidungen besonderes werden. Deshalb wurde nicht wie gewohnt im Gruppenraum gefrühstückt, sondern in der Lernwerkstatt. Dort war ein vielseitiges Buffet, welches von den Eltern zusammengestellt wurde, aufgebaut und die Kinder konnten innerhalb einer bestimmten Zeit selbst entscheiden, wann sie zum Frühstück gingen. Dies erfüllte sie mit großem Stolz und sie freuten sich, auch einmal mit Kindern aus einer anderen Gruppe zusammen am Frühstückstisch zu sitzen. Auch die Kinder aus den Krippengruppen kamen mit ihren Erzieherinnen in den dekorierten Frühstücksraum und waren ebenfalls in bester Faschingsstimmung.

Reilingen Faschingsparty im Haus der kleinen Hasen 10 Bilder Mehr erfahren

Mit einer großen Luftballonparty und dem Kinderschminken bot das Haus der kleinen Hasen den Kindern zwei weitere Besonderheiten, welche die Kinder gerne annahmen. Somit wurden die tollen Kostüme mit einem Kunstwerk im Gesicht noch besser zur Geltung gebracht und die Party machte so gleich doppelt Spaß.

Mehr zum Thema Reilingen Faschingsparty im Haus der kleinen Hasen 10 Bilder Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Seniorenprunksitzung Vier Stunden Frohsinn für die Älteren in Altlußheim Mehr erfahren Haus der Begegnung „Ketscher Bu“ Bernd Bürkle unterhält Senioren mit seinen Fasnachtsliedern Mehr erfahren

Im Flur wurde dann mit fetziger Musik eine lustige Luftballonparty gefeiert und die Kinder durften selbst entscheiden, in welchem Gruppenraum sie spielen wollten. Und dann ging es so richtig los. Alle Kinder aus der Einrichtung trafen sich im Turnraum, tanzten ausgelassen und warteten aufgeregt auf den hohen Besuch der Karnevalsprinzessin.

Auf das Stichwort „sie kommt“ machten die Kinder schnell einen Kreis zur Begrüßung. Mit einem kräftigen „Ahoi“ gesellte sich „Sandra I. vom magischen Traum“ mit ihrer großen Begleitmannschaft zu den Kindern und es wurde erst mal gemeinsam zum Fliegerlied getanzt.

Fasching im "Haus der kleinen Hasen" Reilingen: Es regnet Bonbons

Danach verkündete die Prinzessin ihr Motto zu einer fröhlichen Faschingszeit und es gab drei kräftige „Ahoi“. Schnell hatte Sandra I. erkannt, dass bei den Hasen eine mega Stimmung herrscht und sie erklärte, dass sie den Kindern etwas mitgebracht hätte. Gleich darauf viel ein Regen aus Bonbons und Popcorn hernieder und die Kinder sammelten sofort fleißig alles ein und gaben es in eine große Kiste, damit es im Anschluss fair aufgeteilt wurde.

Am Freitag ging es mit dem „Schlafmützentag“ weiter, zu dem alle Kinder im Schlafanzug in den Kindergarten kommen durften, und selbstverständlich wird der Rosenmontag und der Faschingsdienstag auch noch mal richtig gefeiert.