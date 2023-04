Für diese Ringer fällt der Bürgermeister von Reilingen auf die Knie

Reilingen. Als aktueller Ringen-Zweitligist zählt die RKG Reilingen/ Hockenheim zu den erfolgreichsten Vereinen der Gemeinde. Dies hängt in vieler Hinsicht mit der guten Jugendarbeit der Ringkampfgemeinschaft zusammen. Nun haben wieder zwei Talente des Vereins, Lenny Wörner und Tuana Bardakci, außergewöhnliche Erfolge gefeiert und bei den deutschen Jugendmeisterschaften die Gold- (Wörner) und die Silbermedaille (Bardakci) errungen.

Um diese sensationellen und starken Leistungen zu würdigen, veranstaltete die Ringkampfgemeinschaft einen feierlichen Empfang für die beiden jungen Athleten, bei dem es sich auch Bürgermeister Stefan Weisbrod nicht nehmen ließ, im Namen der Gemeinde Reilingen zu gratulieren.

Erst im Finale gestoppt

Tuana Bardakci trat erstmals bei einem Turnier in einer höheren Gewichtsklasse an. Bei der weiblichen B-Jugendmeisterschaft lieferte die talentierte Sportlerin erstklassige Leistungen ab und war erst im Finale zu stoppen. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass der erwähnenswerte Ehrgeiz von Tuana in diesem Jahr Früchte getragen hat“, freut sich RKG-Jugendleiter Alexander Liebzeit über die Silbermedaille.

Einen bemerkenswerten Hattrick lieferte Lenny Wörner bei der deutschen A-Jugendmeisterschaft ab. Erstmals seit vielen Jahren gelang es einem Reilinger Ringer drei Goldmedaillen in Folge zu erkämpfen. Während er die ersten beiden Titel noch in den vergangenen Jahren in der B-Jugend holen konnte, gelang es ihm diese Dominanz auch in die nächste Altersklasse zu übertragen. Bei seinem Triumph in Spaichingen entschied das RKG-Talent alle Kämpfe vorzeitig für sich.

Für seinen goldenen Hattrick lobt Jugendleiter Alexander Liebzeit seinen Schützling in außergewöhnlichem Maße: „Wir sind alle sehr stolz auf Lenny. Nach drei Titeln in Folge, hat sicherlich auch der Bundestrainer des Deutschen Ringerbunds bereits ein Auge auf ihn und wer weiß, vielleicht wird er auch bald mal auf einen Lehrgang eingeladen.“

Die beiden Medaillentriumphe verdienten auch eine entsprechende Würdigung. So veranstaltete die RKG einen Empfang in den Top-Fit-Studios Reilingen, bei dem neben etlichen Vereinsmitgliedern, von Trainern bis hin zu Jugend- und aktiven Ringern, auch Persönlichkeiten der Gemeinde und des deutschen Ringsport anwesend waren.

So hielt Bürgermeister Stefan Weisbrod die Laudatio auf die beiden jungen Talente und beglückwünschte diese für ihre außergewöhnlichen Leistungen. Vor allem vor dem dritten Erfolg von Lenny Wörner hatte der Bürgermeister großen Respekt: „Ich muss mich vor dir hinknien, bei so einer Leistung, das dritte Jahr in Folge.“ Zudem sei er mehr als stolz, dass die Gemeinde Reilingen zwei solche Athleten hat.

Mit RKG-Neuzugang Denis Kudla war zudem ein zweifacher olympischer Medaillengewinner beim Empfang und gratulierte den beiden Reilinger Nachwuchsathleten.