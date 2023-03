Reilinger Ringer Joshua Morodion holt EM-Bronze

Der Ringern-Zweitligist RKG Reilingen/ Hockenheim darf sich über Einzelerfolge seiner Athleten freuen: Zum dritten Mal in Folge erkämpft sich der RKG-Siegringer Joshua Morodion eine Medaille bei der U23-Europameisterschaft. Nach zwei Vize-Titeln konnte sich der Freistil-Experte nun die Bronzemdaille im rumänischen Bukarest sichern. Zusätzlich gelang der RKG-Nachwuchsringerin Tuana Bardakci mit dem zweiten Platz bei der deutschen B-Jugend-Meisterschaft in Luckenwalde eine Sensation.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine große Hoffnung für den deutschen Ringsport

Morodion, der nach einer exzellenten Zweitligasaison für die Reilinger unterstreichen konnte, dass er eines der hoffnungsvollsten deutschen Ringsport-Talente ist, fügt mit seiner guten Leistung bei der EM einen weiteren Erfolg in seiner Vita hinzu.

Im deutschen Team fühlte er sich während seiner Zeit in Rumänien pudelwohl: „Insgesamt war das Team wirklich toll, dementsprechend haben wir uns alle gegenseitig füreinander gefreut“. Nach dem bei der vorherigen EM in der Klasse bis 92 Kilogramm angetreten ist, ging es diesmal wieder in sein gewohntes Gewicht von 86 Kilogramm.

Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles als Ziel

„Es war super, in der eigenen Gewichtsklasse zu ringen, da man dort körperlich auf Augenhöhe ist. Allerdings ist der Druck dadurch auch höher“, so der Freistil-Experte. Mit Blick auf die Zukunft hat der 22-Jährige nach seinen drei Medaillen klare Ziele vor Augen: „Ich möchte im U23 Bereich weiter dran bleiben und den Anschluss zum Männerbereich bewältigen. Auf längere Sicht habe ich natürlich das olympischen Turnier 2028 in Los Angeles im Blick.“

Diese Olympiade dürfte für Tuana Bardakci noch etwas zu früh kommen. Trotzdem feierte die 13-Jährige bei den deutschen B-Jugend-Meisterschaften einen sensationellen Erfolg in der Klasse bis 47 Kilogramm und verpasst die Goldmedaille nur knapp. Die Ringkampfgemeinschaft als Verein der beiden erfolgreichen Talente plant nun einen Empfang am 23. April, um die Leistungen von Morodion und Bardakci gebührend zu ehren. Gleichzeitig macht vor allem der Erfolg von Morodion bereits Vorfreude auf die kommende Saison der 2. Ringen-Bundesliga.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 2. Ringen-Bundesliga RKG Reilingen/Hockenheim baut auf neues Trainergespann Mehr erfahren Ringen Training mit Olympionike Denis Kudla zahlt sich aus Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball Das Kribbeln vor dem großen Spiel Mehr erfahren

Hierauf freut sich der frischgebackene U23-Bronzemedaillengewinner bereits jetzt: „Ich war bereits mit der abbgelaufenen Saison sehr zufrieden. Nun hoffe ich erneut auf ein gutes Niveau in der zweiten Liga. Das Team und die Gruppenzusammensetzung sind sehr vielversprechend“.