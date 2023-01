Grüne in Reilingen haben den Schutz des Klimas im Fokus

Reilingen. Ortsverbandssprecher Jochen Rotter hieß bei der Hauptversammlung des Ortsverbandes der Grünen zahlreiche Mitglieder willkommen. Rotter blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Der Ortsverband beschäftigte sich im Frühjahr unter anderem mit dem Thema Fahrrad. Mit 15 Personen, wieder als offene Gruppe „Reilinger Grüne & Friends“, erradelte man beim Stadtradeln 2394 km (umgerechnet rund 369 Kilogramm CO2) und belegte Platz vier. Daneben stellten die Grünen über Social Media ihre Lieblingsradwege in der Umgebung vor und informierten über Lastenräder.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der Sommerferien nahmen die Grünen am Kinderferienprogramm teil. Zum Motto „Ab ins Grüne – wir erkunden unsere Natur“ erschienen 22 Kinder auf dem Wersauer Hof. Sie bastelten unter anderem aus Blumentöpfen Ohrenkneiferhotels. Diese können in Obstbäumen aufgehängt werden, damit die Ohrenkneifer unterstützen, Blattläuse loszuwerden.

Nach langer pandemiebedingter Pause wurde im Herbst wieder ein Grüner Kinoabend durchgeführt. Beim mittlerweile sechsten Kinoabend wurde der Dokumentarfilm „Die Welt sind wir – Wege in eine lebenswerte Zukunft“ von Andreas und Melike Frickinger gezeigt. Der Film porträtiert Menschen, die aktiv einen Kulturwandel mitgestalten, der von Selbstreflexion, Menschlichkeit und nachhaltigem Denken geprägt ist. Melike Frickinger war beim Kinoabend anwesend und beantwortete die Fragen der Besucher.

Mehr zum Thema Grüne Neujahrsempfang der Grünen in Hockenheim: Zukunft mit Windenergie Mehr erfahren Grüne Neujahrsempfang der Grünen Hockenheim: 2023 soll Jahr des Klimas werden Mehr erfahren Herrenbuckel Bauern protestieren in Reilingen: Angst vor Schwund der Artenvielfalt Mehr erfahren

Erfreut zeigte sich Jochen Rotter über die Präsenz der Abgeordneten in Reilingen. Landtagsabgeordneter Dr. Andre Baumann war mehrfach zu Gast. Im Sommer war eine Exkursion zum Kriegbach sehr gut besucht. Auch Kreisrat Adolf Härdle war mehrfach in Reilingen zu Gast. Mit einem Ausblick auf das kommende Jahr ging Rotters Bericht zu Ende.

Fraktionssprecherin Lisa Dorn berichtete über die Aktivitäten und Themen der Gemeinderatsfraktion. Die Finanzsituation der Gemeinde sei derzeit sehr anspruchsvoll. Neben den pandemiebedingten Nachwirkungen habe die Gemeinde wieder einige Vereine finanziell unterstützt. Aus Sicht der Grünen ein wichtiges Zeichen für die Dorfgemeinschaft.

Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sind auch in Reilingen spürbar. In der Gemeinde leben viele Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch aus anderen Nationen Geflüchtete, die neben der Gemeinde von Privatpersonen unterstützt und betreut werden.

Reilingen trage dazu bei, dass das E-Ladenetz ausgebaut wird. Eine langjährige Forderung der Reilinger Grünen sei wahr geworden: Neue Ladesäulen sind am Parkplatz an den Fritz-Mannherz-Hallen angebracht. Zwei E-Autos der Firma Deer sorgen für ein E-Carsharing-Angebot. Ein wichtiger Beitrag zur Verkehrswende. Auch in die Sicherheit werde investiert. Neben einem neuen Löschgruppenfahrzeug für die Feuerwehr werde die Sirenenanlage modernisiert.

Bei mehreren Veranstaltungen befassten sich Gemeinderat und Bürgerinnen und Bürger mit dem Gemeindeentwicklungskonzept. Aus Sicht der Grünen ist die Bürgerbeteiligung sehr positiv. Erfreut zeigte sich Lisa Dorn über die Gründung des Jugendgemeinderats, der mit einigen Aktivitäten bereits Akzente gesetzt hat.

Solide Finanzen konnte Kassier Robin Ciuman verkünden. Eine ordentliche Buchführung wurde ihm von den Kassenprüfern bestätigt. Carolin Hoffmann und Eva-Maria Ciuman wurden jeweils einstimmig als neue Beisitzerinnen in den Vorstand gewählt. Ortsverbandssprecherin Anna-Lena Becker bedankte sich zum Abschluss bei allen Aktiven. zg