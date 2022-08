Sommerfest der Schachvereinigung in Hockenheim: Jürgen Möldner als Dauersieger

Hockenheim. Das Sommerfest der Schachvereinigung fand wie in den letzten Jahren im Innenhof der Stadtwerke Hockenheim statt. Fleißige Helfer des Vereins hatten die Location für dieses Ereignis hervorragend hergerichtet. Knapp 50 Teilnehmer fanden den Weg an den Austragungsort und trugen durch mitgebrachte Kuchen und Salate zum Gelingen bei. Bei einer Tasse Kaffee bot das wie immer reichhaltige Kuchenbuffet für jeden Geschmack etwas.

Die langjährigen Mitglieder und die Turniersieger: Werner Fischer (60 Jahre, 3. v. r.), Armin Jung (50 Jahre, 3. v. l.), Stadtmeister Jürgen Möldner (l.), Vizestadtmeister Christian Würfel (2. v. r.), Annette May (für Jürgen May, 2. v. l.) und Blerim Kuci (r.). © Schachvereinigung Hockenheim

Nach der Eröffnung des Sommerfestes durch Vorsitzenden Prof. Dr. Bernd Straub standen Ehrungen an. Straub ehrte Werner Fischer für seine 60-jährige Zugehörigkeit zur Schachvereinigung und betonte, dass eine so lange Treue zu einem Verein besonders hervorzuheben sei. Armin Jung erhielt eine Ehrung für seine 50-jährige Mitgliedschaft. Im Anschluss nahm Spielleiter Dr. Christian Günther die Ehrungen der Hockenheimer Stadtmeisterschaft und der Jahresblitzwertung vor. Der Titel des Hockenheimer Stadtmeister ging bereits zum fünften Mal und zum vierten Mal in Folge an Jürgen Möldner. Zweiter wurde Christian Würfel vor Jürgen May (alle SV 1930 Hockenheim). Bei der Jahresblitzmeisterschaft siegte der vereinslose Blerim Kuci vor Jürgen Möldner und Dr. Mathias Krause (SV 1930 Hockenheim).

Die Geehrten 60 Jahre Mitgliedschaft: Werner Fischer. 50 Jahre: Armin Jung. Stadtmeister: Jürgen Möldner. Jahresblitzmeister: Blerim Kuci. mw

Zwei Partien abgegeben

Beim traditionellen Simultan-Wettkampf, bei dem sich der Stadtmeister seinen Gegnern stellt, traten sieben jugendliche Spieler an. Der amtierende Stadtmeister musste dabei in einem Uhrenhandicap bestehen, bei dem er wie alle seine Gegner 25 Minuten Bedenkzeit hatte. Es wurde der erwartet schwere Kampf und Jürgen Möldner musste zwei Partien durch Zeitüberschreitung abgeben. Die Gewinner waren Philipp Henze und Thomas Mersmann. Das Endergebnis war also ein 5:2 für den Stadtmeister.

Mittlerweile gab der Grill die ersten Steaks und Würste her. Die Grillmeister hatte alle Hände voll zu tun, auch eine vegane Variante wurde angeboten. Das reichhaltige Salatbüffet hatte für jeden Geschmack etwas zu bieten. Dazu gab es Schachbrettkuchen (Bild). In gemütlichen Spiele- und Gesprächsrunden klang das Sommerfest in den späten Abendstunden harmonisch aus.

Trainingspause im August

An den Freitagen 12., 19. und 26. August legt die Schachvereinigung eine Trainingspause ein. Am 26. August wird in Reilingen die vierte Staffel des Kurpfalz-Cups ausgetragen. Am Freitag, 2. September, starten die Erwachsenen um 19.30 Uhr wieder mit dem Spielabend. Für den 10. September hat der SC 1922 Ketsch bei seinen Aktivitäten zum 100-jährigen Vereinsbestehen zu einem Schnellschach-Jubiläumsturnier eingeladen. Spielbeginn ist um 10 Uhr, Anmeldeschluss um 9.30 Uhr in der Rheinhallengaststätte.

Das erste Training im Jugendbereich beginnt nach den Ferien am 16. September.