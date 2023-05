Heimatmuseum Reilingen: Ausstellung zu Ehren von Philipp Bickle

Reilingen. Der verstorbene Ehrenbürger Philipp Bickle hat sich in hohem Maße um das Heimatmuseum verdient gemacht, weshalb es seinen Namen trägt. Durch seine Heimatliebe wurde 1990 auch die Spargelbruderschaft ins Leben gerufen, um den historisch bedeutsamen Spargelbau in unserer Region nachhaltig zu fördern. Ein Mitglied war unter anderem Landrat Dr. Schütz.

Das Heimatmuseum mit seinen Sammlungen des ländlichen Handwerks, des dörflichen Gewerbes und Gegenständen des täglichen Lebens aus der Zeit um 1900 ist am Sonntag, 7. Mai, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Zugang erfolgt vom Parkplatz her. Der Eintritt ist frei. Der Nachmittag ist der Erinnerung an den Gründer und Ehrenvorsitzenden Philipp Bickle gewidmet. zg