Hochburg der Fasnacht

Reilingen. Besonders lustig ging es im „Donnerstag-Café“ der Reilinger Seniorinnen – auch ein Senior war dabei – im Riegler-Haus zu. Betreut vom Verein der Landfrauen organisierten Elfriede Vögele und Elisabeth Böhnke in dem mit Luftschlangen und Luftballons liebevoll geschmückten Raum eine tolle Faschingsparty. Duftender Kaffee sowie warmer Punsch und Kreationen aus der Landfrauen-Backstube mit Faschingskrapfen, Schneeballen und verschiedene Kuchen rundeten die närrische Party ab. Selbstverständlich wurde auch ein kleines karnevalistisches Programm zur Unterhaltung geboten.

Landfrau Elfriede Vögele begeisterte mit ihrer Büttenreden als „besonders schöne Frau“ und vor allem mit ihrem selbstverfassten Gedicht über den „vierten närrischen Nachtumzug“. Ahoi, Helau und Alaaf gab es für die Aussage, dass sich der Rest der Welt – Horan – schon einmal mit dem Gedanken befassen muss, dass die neue „Fastnachtshochburg“ Reilingen heißt.

Lustiges Moderations-Duo

Bekannt als lustiges Moderations-Duo bei den Veranstaltungen der Landfrauen im Stroh trafen sich ganz zufällig wieder einmal „Frau Geng“ und „Frau Petzold“ im Senioren-Café. Auf humorvolle Art konnte die Sabine von ihren Zipperlein erzählen und die blitzgescheite Landfrauen-Vorsitzenden Claudia fand sofort Rat und empfahl für jeden Teil des Körpers den passenden Arzt. Nach diesen Tipps sucht jetzt „Sabine“ in der nächsten Zeit erst einmal einen Genickologen in Reilingen. Vorher sprach sie allerdings noch einmal eingehend mit dem einzigen Mann in der närrischen Runde. Dieter Böhle musste sich einiges anhören, was den Unterschied zwischen Frauen und Männern so ausmacht. Er nahm es ohne Gegenwehr hin. Am Ende gab es viel Beifall, denn das friedlich fröhliche Endergebnis wurde dann doch allen gerecht.

Schunkelrunden und eine närrische Stimmung sorgten für einen kurzweiligen Nachmittag. Diese oder andere gute Unterhaltung wird den Senioren jede Woche im „Donnerstag-Café“ der Gemeinde im Riegler-Haus geboten. Entweder die Landfrauen oder andere Vereine laden ein und verwöhnen bei bester Unterhaltung die anwesenden Senioren. sp