In Reilingen wird bei evangelischer Kirche Rotstift angesetzt

Reilingen. Der „Strategieprozess ekiba 2032“der Evangelischen Landeskirche Baden geht in seine entscheidende Phase. Bis zum Jahr 2032 muss jeder Kirchenbezirk 30 Prozent seiner Ressourcen – Personal, Gebäude und Finanzen – einsparen und ein Plan über die Umsetzung der Sparmaßnahmen muss vom Kirchenbezirk „Südliche Kurpfalz“ bis Ende 2023 beschlossen werden.

Der vorläufige Entwurf dazu liegt seit Januar vor und besagt unter anderem, dass in Zukunft das Kirchengebäude in Reilingen nicht mehr von der Landeskirche mitfinanziert wird. Der Kirchengemeinderat möchte die Gemeindeglieder in Reilingen über den Prozess der Landeskirche und den Entwurf des Kirchenbezirkes informieren, und viele Menschen ins gemeinsame Nachdenken mit einbeziehen, wie mit den Veränderungen in der Kirchengemeinde umzugehen ist: Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende, Gemeindeglieder, und auch interessierte Menschen außerhalb der Gemeinde – kreative Ideen und Lösungsansätze sind gefragt.

Deshalb lädt die Kirchengemeinde am Donnerstag, 9. Februar, 18.30 Uhr, zu einem Infoabend ins Lutherhaus ein. Pfarrerin Eva Leonhardt: „Ziel dieses Abends ist es, den Anwesenden den Strategieprozess, den Entwurf des Kirchenbezirks und die konkrete Auswirkung auf unsere Kirchengemeinde zu erläutern.“ zg