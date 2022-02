Klettergerüst soll Baumhaus heißen

Reilingen. Schon Ende des letzten Jahres kündigten sich große Veränderungen im Garten der Kindertagesstätte „Kleine Sterne“ an. Das Gelände für den kombinierten Kletter- und Rutschturm wurde vom Bauhof der Gemeinde vorbereitet. Die Firma Wissmeier aus St. Leon-Rot hat ihn gebaut und geliefert. Ermöglicht wurde die neue Spielattraktion auch durch eine großzügige Spende der Firma TS Steel Trade aus Schwetzingen.

Als im Januar der fertige Kletterturm mittels schweren Geräts im Garten aufgestellt wurde, blieb das natürlich nicht unbemerkt. Besonders die Kinder der Indianer-Gruppe konnten von ihrem Gruppenraum aus genau beobachten, wie der Turm mit einem Bagger, der unter den Bäumen des Schulgeländes aufgestellt, über den Zaun der Einrichtung gehievt wurde.

Nasen platt gedrückt

Dort waren die vorgesehenen Stellen für die Füße schon zu sehen und alles musste genau eingepasst werden. Die Kinder drückten die Nasen an den Fensterscheiben platt, um alles genau zu beobachten. Und schon kamen die ersten Bezeichnungen für den Kletterturm, durchgesetzt hat sich dann das „Baumhaus“. Und weil alle so aufgeregt und freudig waren, machten sich einige Kinder daran, das Baumhaus aufs Papier zu bringen. So sind schöne Bilder entstanden, mit denen die Kinder ihre Freude über das tolle Spielgerät ausdrücken konnten. zg

Jedoch mussten alle noch ein paar Tage warten, bis das Baumhaus in Besitz genommen werden durfte. Aber bald konnten sich alle Kinder daran ausprobieren. Es galt das Kletternetz zu bezwingen, was auch schon die Jüngsten aus der Krippengruppe unbedingt meistern wollten.

Ein Plätzchen für Sandkuchen

Die Kletterwand werden wohl eher die mutigen „Indianer“ in Beschlag nehmen. Und wenn nicht, ist ja da auch noch die Treppe. Auf jeden Fall wartet zum Schluss das Heruntersausen auf der Rutsche. Wer es eher ruhiger mag, der findet unter der Plattform ein gemütliches Plätzchen, wo man sich auf einer Bank an einem Tisch einen Sandkuchen „schmecken lassen“ kann. Denn Sand gibt es jetzt rundherum in Hülle und Fülle.

Der Dank der Kindergartenleitung geht an Tobias Hardtmann vom Bauamt und den Bauhof, der sich um die Vorbereitung und die Abgrenzung des Geländes, das Aufstellen unseres Baumhauses und das Aufschütten mit Sand gekümmert hat. Und ein ganz herzliches Dankeschön geht an die Firma TS Steel Trade, die für eine große Bereicherung auf dem Gartengelände gesorgt hat.

