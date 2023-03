Kommissare informieren in Reilingen über Enkeltrick

Reilingen. Das katholische Bildungswerk lädt am Freitag, 24. März, 16 Uhr, zu einem Vortrag mit Polizeioberkommissar Marvin Axtmann von der Polizei Hockenheim und Patricia Wickert, Kriminalhauptkommissarin von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Heidelberg, ins Wendelinushaus nach Reilingen ein.

Fast täglich liest oder hört man in der Presse von Trickbetrügereien, meist in Verbindung mit Schockanrufen. Die Fälle von Trickbetrug haben in den vergangenen Jahren enorm zugenommen und bei den Betroffenen zu horrenden Schäden geführt. Nicht nur ältere Menschen fallen auf diese Tricks herein. Allerdings mit zunehmendem Alter ziehen sich Menschen aus verschiedenen Gründen in ihre vier Wände zurück.

Viele ältere Menschen leben außerdem allein und haben immer weniger Kontakte. Deshalb haben Betrüger an der Haustüre und auch am Telefon oft ein leichtes Spiel. Das muss nicht so sein. Wertvolle Tipps, auch zu wirkungsvollem Verhalten, werden Marvin Axtmann und seine Kollegin von der Kripo Heidelberg bei dem Vortrag im Wendelinushaus vermitteln.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.