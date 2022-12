Posaunenchor unterwegs in Reilingen

Reilingen. Der evangelische Posaunenchor ist nach zwei Jahren Pause am Sonntag, 11. Dezember, wieder in der Gemeinde unterwegs, lässt die Tradition des Kurrendeblasens aufleben. Nach dem Gottesdienst sind die Bläserinnen und Bläser unter der Leitung von Dirigent Alexander Hartmann im Ort anzutreffen: Um 10.50 Uhr spielt der Chor vorm Awo-Seniorenzentrum Am Feldrain, um 11.15 Uhr in der Kirchenstraße, um 11,50 Uhr im Holzrott, Hermann-Hesse-/Thomas-Mann-Straße, um 12.30 Uhr in der Richard-Wagner-Straße, um 12.45 Uhr in der Bürgermeister-Römpert-Straße und um 13.15 Uhr zum Abschluss vorm Gasthaus zum Löwen.

