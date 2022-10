Das Gerätehaus in der Graf-Zeppelin-Straße wurde im Sommer 1979 (Bild) eingeweiht. Seitdem wurde es öfters modernisiert, zuletzt 2004. Seitdem haben sich Vorschriften und Regularien geändert, was den Standort an seine Grenzen bringt. Insbesondere fehlende Parkplätze, schlechte Verkehrswege und Mankos bei der Schwarz-Weiß-Trennung bereiten Sorge.

