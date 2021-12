Reilingen startet ins digitale Zeitalter

Reilingen. Die Welt wird digitaler. Dazu braucht es eine leistungsfähige FTTH-Infrastruktur („Fiber to the Home“ – Glasfaser bis ins Haus). Mehr als 30 Prozent der Haushalte in der Gemeinde hat die Chance genutzt, schon bald mit Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde surfen zu dürfen.

Nach einer erfolgreichen Nachfragebündelung und einer sich anschließenden, aufwendigen Prüfungs- und Planungsphase, ist das Reilinger Glasfaserprojekt noch im Dezember in die Bauphase eingetreten. Am 7. Dezember sind die ersten Tiefbauarbeiten in der Lortzingstraße gestartet und in der Dresdener Straße fortgesetzt worden. Noch vor Weihnachten sollen die Zuleitungen für zwei von insgesamt 76 sogenannten Distributions Points verlegt sein. Zum Jahresauftakt steht der Aufbau des Hauptverteilers, auch PoP („Point of Presence“) auf der Agenda, der im Bürgerpark, Ecke Haydn-allee und Parkstraße, zu platzieren sein wird.

Die Baukolonne des Kölner Partnerunternehmens Artemis IST verfügt über einschlägige Ausbauerfahrungen, was in einem routinierten Bauablauf sichtbar wird. Ganze zwei Tage reichten aus, um im ersten Straßenzug einseitig das Gehwegpflaster zu öffnen, einen schmalen Graben freizulegen, die Glasfaser einzubringen und alles wieder fachgerecht zu verschließen.

Faser liegt schon in zwei Straßen

Der zertifizierte Baupartner hat ebenso damit begonnen, bei einer Hausbegehung die Position des Glasfaseranschlusses und die Leitungswege mit den Hauseigentümern zu besprechen. Die Zuleitung erfolgt in der Regel durch eine Tiefbohrung unter dem Vorgarten oder der Einfahrt hindurch. Lediglich eine kleine Montagegrube vor der Hauswand ist notwendig, um die Leitung in das Gebäude einzuführen.

Über die Weihnachts- und Neujahrstage ruht der Baustellenbetrieb, um voraussichtlich am Montag, 10. Januar, wieder aufgenommen zu werden. Eine Zeitvorgabe, die wie bei allen Außenarbeiten im Winter, unter dem Vorbehalt für das Vorhaben günstiger Witterungsbedingungen steht.

Für Dienstag, 11. Januar, hat die Deutsche Glasfaser angekündigt, für die beiden Ausbaubereiche Reilingen und St. Leon-Rot einen gemeinsamen Servicepunkt eröffnen zu wollen. Er befindet sich in St. Leon-Rot, Hauptstraße 111 und ist jeweils dienstags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr erreichbar.