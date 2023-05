Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Geschäftsleben Rewe-Markt im Ortskern: Nahversorgung in Reilingen gesichert

Eine große Summe fließt in die Erweiterung des Rewe-Markts in Reilingen. In sechs Monaten soll der Anbau mit einem Volumen von 2200 Kubikmetern stehen.