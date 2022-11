St. Martin ist unterwegs

Region. Nach der langen Corona-Pause ist es wieder soweit – die Martinszüge in den Kommunen dürfen wieder starten. Für viele der kleinen Laternenträger wird es der erste Umzug sein, an dem sie selbst teilnehmen können und entsprechend dürfte die Vorfreude bei den Kindern sein. Zumal in den Krippen oder Kindergärten eifrig gebastelt wurde, Laternen, eine schöne als die andere gefertigt wurden.

Reilingen. Zum Laternenumzug treffen sich die Kindergärten am Freitag, 11. November, 17.45 Uhr, an verschiedenen Orten in der Gemeinde und laufen von dort aus um 18 Uhr gemeinsam Richtung Reitplatz.

Treffpunkte für die Kindergärten sind der Spielplatz am Hertenweg und der Parkplatz am Friedhof. Die Öffentlichkeit darf sich den Kindergärten anschließen und mit diesen Richtung Reitverein laufen. Vor Ort werden die Martinslegende gespielt und Lieder gesungen. Die musikalische Begleitung übernimmt der Musikverein „Harmonie“. Für das leibliche Wohl ist mit Glühwein, Kinderpunsch und heißen Würstchen gesorgt. Tasse oder Becher sind mitzubringen.

Wegen des Umzuges wird der Sandweg zwischen 17.30 und 19.30 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Neulußheim. Nach zwei Jahren Pause wird St. Martin wieder durch die Vier-Sterne-Gemeinde reiten. Treffpunkt für alle, die teilnehmen wollen, ist um 18 Uhr an der Lußhardtschule. Im Schein der selbst gebastelten Laternen zieht der Zug, begleitet vom Musikverein Harmonie, in Richtung Grillhütte, wo die Abschlussfeier stattfindet und wo die Kinder ihre Martinsbrezel erhalten.

Der Freundeskreis der Freiwilligen Feuerwehr wird die Gäste mit Kinderpunsch und Glühwein aufwärmen, für den Hunger gibt es Würstchen. Organisiert wird der Martinszug vom SPD-Ortsverein.

Die Feuerwehr bittet alle Teilnehmer, auf brennende Fackeln zu verzichten und Hunde zu Hause zu lassen. Bei starkem Regen ist um 18 Uhr Treffpunkt bei der Grillhütte.

Altlußheim. In der Gemeinde am Rheinbogen lädt die Verwaltung um 18 Uhr zum Martinsumzug auf den Rathausplatz ein. Von dort wird sich der Laternenzug durch Straßen der Gemeinde schlängeln, bevor er auf den Rathausplatz zurückkehrt, wo die traditionelle Martinsgeschichte dargestellt wird.

Die Bewirtung der Gäste übernimmt der Kindergarten Sonnenschein. aw/zg