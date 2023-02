Tipps zur Verkehrssicherheit für „kleine Hasen“ Reilingen

„Will ich über die Straße geh’n, bleib’ ich erst am Haltstein stehen“, sprachen die Vorschüler aus dem „Hause der kleinen Hasen“ in der letzten Woche zusammen mit den Polizistinnen Monika Schlierenkamp und Eva Maria Kesssler von der Jugendverkehrsschule. Doch was genau ist eigentlich ein Halt-stein? „Der Haltstein ist der Stein auf dem Bürgersteig, bevor die Kante zur Straße folgt“, erklärt

